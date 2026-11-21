SALUT
Tornar a competir sense dolor
L’esportista lleidatà Toni Marín ha tornat a córrer tot just un mes després de sotmetre’s a una intervenció quirúrgica a la columna lumbar. Tenia tres hèrnies discals i una lesió de maluc
L’esportista lleidatà Toni Marín ha tornat a córrer tot just un mes després de sotmetre’s a una intervenció quirúrgica en la columna lumbar, realitzada pels doctors Augusto Covaro i Christian Schinder. Després d’anys convivint amb mals d’esquena i molèsties que condicionaven el seu rendiment, Marín va decidir operar-se per recuperar la qualitat de vida i prolongar la seua trajectòria en l’esport d’ultraresistència. “Portava sis anys amb dolor i m’infiltrava una vegada a l’any”, explica. La situació es va agreujar aquest any, quan va començar a tenir importants molèsties a l’esquena i el maluc a l’anar amb bicicleta, fins al punt d’acabar “realment matxucat” després de les etapes llargues de proves com la Titan Desert.
Les proves mèdiques van detectar tres hèrnies discals, una de les quals susceptible de tractament quirúrgic, a banda d’una lesió òssia al maluc que també li provocava dolor i descompensacions. Després d’intervenir-se del maluc, Marín va passar pel quiròfan el 19 de setembre per tractar el problema lumbar entre les vèrtebres L4 i L5.
Tècnic del gimnàs Ekke i coordinador d’activitats dirigides, va confiar en el doctor Schinder al conèixer l’experiència positiva d’un company. La tècnica feta servir, mínimament invasiva i amb accés anterior a la columna, va ser un dels factors que el van convèncer.
“Em va explicar molt bé l’operació i jo confiava molt en ell. Crec que em donarà vida per a molts anys”, afirma.
Encara que la primera setmana del postoperatori va ser complicada, l’evolució posterior va superar les seues expectatives. “De dimecres a dissabte vaig passar de mirar l’hora per prendre l’analgèsic a no necessitar res. La molèstia va passar a ser pràcticament zero”, relata. La incisió abdominal, utilitzada per accedir a la columna, ja està cicatritzada i la recuperació li ha permès reprendre progressivament l’activitat física.
Marín assegura que la disciplina ha estat fonamental en aquest procés. Des del primer moment ha combinat les caminades amb la rehabilitació i el treball de mobilitat, seguint les pautes de recuperació.
A més, ha aprofitat l’experiència per introduir canvis en la seua preparació, amb més exercicis específics de força, pilates i elasticitat.
El seu objectiu és mantenir una vida esportiva prolongada, després d’haver-se classificat l’any passat per al Campionat del Món d’Ultraman de Hawaii.