HOQUEI
L’Alpicat segueix encallat
Les lleidatanes cauen a Sant Cugat malgrat arribar a manar en el marcador durant el segon temps. Són cueres i continuen sense guanyar a la Lliga
El Lleidanet HC Alpicat va tornar a caure ahir a domicili davant del Sant Cugat per 3-2 en un partit en el qual les lleidatanes van arribar a posar-se al davant en el marcador a la segona part. Tanmateix, dos gols finals de les barcelonines van frustrar les expectatives d’un equip que continua sense guanyar i és cuer de l’OK Lliga amb un punt.
El matx va començar amb molta igualtat. Tanmateix, les barcelonines van colpejar primer amb un gol d’Ari Martínez, que va aprofitar un rebot per obrir el marcador (1-0).
Després del gol, Arantxa, de l’Alpicat, va veure la cartolina blava al travar una rival amb l’estic, però les lleidatanes van resistir i van fer un pas endavant que van materialitzar després d’un penal comès sobre Arantxa. La jugadora lleidatana va transformar la pena màxima i va empatar el xoc abans del descans (1-1).
A la represa, les coses es van posar de cara a les del Segrià després que Juanola anotés l’1-2 amb una falta directa. Tot i així, deu minuts després, el Sant Cugat va respondre i Ari Martínez va transformar un altre llançament directe (2-2). En els instants finals, les locals van collar i a falta d’1 minut Matas va anotar el 3-2 per firmar la remuntada.