HANDBOL
El Lleida cau derrotat i trenca la bona ratxa
Les lleidatanes perden el cinquè partit de la temporada per la falta d’encert
El Lleida Handbol no va poder superar el Cleba en un partit que es va decidir per quatre gols (25-29) i en què les lleidatanes van trencar la bona dinàmica de les últimes tres jornades.
En els primers trenta minuts les lleidatanes van començar guanyant el primer parcial per 3-2, encara que la igualtat no tardaria a arribar. Les visitants es van emportar el segon parcial per 4-5 i, a partir d’allà, màxima igualtat durant els tres següents (8-8, 9-9, 10-10). Els dos equips van demanar temps mort en els últims deu minuts de la primera part per intentar donar la volta a la situació, però van ser les visitants les que van acabar emportant-se el consegüent parcial, arribant amb tres punts d’avantatge al descans (11-14).
La segona meitat no va deixar tanta igualtat com la primera, encara que els avantatges van estar bastant igualats, i el Lleida no va aconseguir posar-se davant en cap parcial davant del domini visitant en el marcador durant els últims trenta minuts, aconseguint la victòria amb quatre punts d’avantatge (25-29).
L’ajudant de l’entrenador principal, Javier Zaldo, es va lamentar després del matx del “desencert” de les seues jugadores i lamenta la càrrega de partits. Les lleidatanes, que venien de guanyar dos xocs i empatar-ne un, trenquen la bona ratxa amb aquesta derrota a casa, encara que Zaldo es va mostrar “satisfet de com hem fet les coses” i amb la “motivació” de preparar els següents partits.