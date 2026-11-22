FUTBOL
Sisena derrota per a l’Alpicat
No aconsegueix puntuar a casa davant d’un rival directe per la permanència, el Joventut 25 de Setembre. Els lleidatans es mantenen un punt per sobre de la zona de descens
L’Alpicat va caure ahir per 0-2 davant del Joventut 25 de Setembre, rival directe per la lluita per la permanència, i suma la sisena derrota del curs.
En l’arrancada, Unai Soriano va tenir un mà a mà amb el porter, però aquest va aconseguir evitar el primer gol dels locals i, minuts després, el Joventut es va avançar en el marcador a dos minuts del final del primer temps.
El tècnic de l’Alpicat, Edgar Tornero, va introduir fins a quatre canvis al descans per intentar donar la volta al marcador, però als tretze minuts de la segona meitat una falta llunyana va condemnar els del Segrià en una mala acció del seu porter. A partir d’allà, el Joventut es va tancar darrere i l’Alpicat va tenir més la pilota. No obstant, no va aconseguir capgirar el partit.
Després del matx, Tornero va assegurar que “no hem estat capaços d’interpretar les accions i jugar per fora”. Amb aquesta derrota, l’Alpicat es col·loca a tan sols un punt de la zona de descens.