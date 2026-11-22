Victòria de caràcter del Mollerussa (0-1)
Els del Pla d’Urgell guanyen a casa del filial de l’Europa amb un gol de Jofre Graells de penal.
El Mollerussa s’emporta els tres punts del Nou Sardenya després de superar l’Europa B per zero gols a un. Un gol de penal de Jofre Graells en el minut 11 ha estat suficient perquè els del Pla d’Urgell aconseguissin una victòria treballada en un partit disputat, en el qual els locals també han tingut les seues opcions per empatar.
El partit ha començat amb un Mollerussa actiu i buscant la porteria rival. En els primers minuts, els visitants han disposat de diverses aproximacions, però sense acabar de concretar els xuts en porteria. En el minut 11, Jofre Graells ha estat l’encarregat d’obrir el marcador des del punt de penal, avançant els mollerussencs (0-1). Nou minuts més tard, Puerta n’ha protagonitzat una centrada enverinada en una pilota aturada que ha tornat a generar perill.
Amb el marcador en contra, l’Europa B ha intentat fer un pas endavant i n’ha començat a pressionar més. Tanmateix, la defensa del Mollerussa s’ha mostrat sòlida i ha aconseguit mantenir a ratlla els atacs locals. En el minut 40, els escapulats han estat a punt d’igualar el partit amb un rematada de cap que s’ha estavellat al travesser.
A la represa, el Mollerussa ha continuat buscant ampliar distàncies. En el minut 56, Jofre Graells s’ha desfet dels seus marcadors, mentre que al 65 Sergi Folch ha tingut una bona ocasió per fer el segon.
L’Europa B no ha abaixat els braços i en el minut 77 ha disposat d’una ocasió amb un xut que ha marxat per molt poc. Ja en els instants finals, Rocky ha estat providencial refusant una possible ocasió local durant el temps afegit.
Finalment, el Mollerussa ha sabut defensar l’avantatge aconseguit en la primera part i s’ha emportat una victòria per zero gols a un del Nou Sardenya, sumant tres punts importants lluny de casa.