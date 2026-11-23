FUTBOL
El Barça remunta al Vila-real per seguir líder
Els blaugranes aixequen un 0-2 amb gols de Martín, Fermín i un en pròpia
El Barcelona va remuntar un desavantatge de dos gols davant del Vila-real en deu minuts (3-2), gràcies als gols de Gerard Martín, Fermín López i Pau Navarro, en pròpia porta, entre el 57 i el 67 del partit de LaLiga EA Sports disputat ahir a l’Spotify Camp Nou per sumar 36 punts i respondre al triomf del Reial Madrid dissabte. L’aturada internacional no va aturar un Barça que va tirar de brega per impedir l’alegria d’un Vila-real que no carbura.
L’equip groguet va colpejar primer i per partida doble, amb dos dianes de Tajon Buchanan en el minut 5 i de Tani Oluwaseyi el 7, però d’allà en endavant el conjunt blaugrana va monopolitzar la pilota i va disposar de múltiples ocasions de perill, entre les quals un penal que va fallar Lamine Yamal.
El Vila-real va aguantar ben organitzat fins al descans, amb Alberto Moleiro fregant la segona groga, però els locals van acumular arribades. L’obligació va empènyer els de Flick, encara que ni Yamal, que es va canviar de banda, ni Raphinha o en diversos trets des de fora o pilotes a l’àrea, no van aconseguir retallar els castellonencs.
A la segona part, el submarí groc va mantenir un nivell alt d’exigència a un Barça que va començar a forçar targetes grogues, i va apuntar amb Fermín, però Gulácsi va continuar acumulant parades.
Li faltava ritme a l’equip blaugrana, continuïtat ofensiva, però ho va trobar de cop. Com a bon líder va fer un pas endavant i després d’un tret de Cancelo al pal, en el córner posterior, Gerard Martín retallava distàncies amb un cop de cap (1-2). Dos minuts després, amb el partit esbojarrat, el Barça es va esforçar per baixar després d’una pèrdua i va muntar la contra, des de la seua àrea fins a la contrària, culminada per Femín per posar l’empat en el marcador (2-2). Els ànims van canviar i els groguets van quedar sumits en la davallada, mentre l’eufòria va desencadenar els locals. El 3-2 definitiu va arribar en pròpia porta de Pau Navarro després d’una centrada d’Èric Garcia.
El Barça hauria pogut sentenciar, amb Anthony Gordon i Dani Olmo des de la banqueta, però sobretot, i malgrat la tensió acumulada que va deixar l’expulsió a la banqueta de Fermín i al final del mateix Navarro, no va concedir a un Vila-real que va ficar molta artilleria en atac sense aconseguir aprofitar-la. El líder, que va recuperant lesionats, va respondre davant l’adversitat, com abans de l’aturada davant de l’Atlètic, per seguir a dalt a tres punts d’avantatge sobre el Madrid, mentre que el Vila-real es queda a quatre punts de la zona europea.