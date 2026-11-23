FUTBOL
El Borges B s’imposa en un derbi igualat
El Borges B es va imposar a l’Albi (3-2) en un partit intens que va mantenir fins al final per la incertesa del resultat. Els locals van manar en el joc i molt aviat van obrir el marcador amb un gol de Mateo als cinc minuts del xoc (1-0). El gol va reforçar la confiança dels de Ferran Vidal i Claret va ampliar l’avantatge (2-0). Els de l’Albi van reaccionar i Martínez va reduir distàncies al transformar un penal just abans del final de la primera part (2-1).
Després del descans, el domini va continuar corresponent al Borges B i una rematada d’Eloi va significar el 3-1. En el minut 86, el visitant Bouhamidi va tancar el marcador amb el definitiu 3-2.