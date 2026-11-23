BÀSQUET
El Cadí la Seu, sense opcions a Gernika
Encaixa la derrota més contundent del curs. El conjunt biscaí va aprofitar l’escassa solidesa de les lleidatanes
El Cadí la Seu va encaixar ahir la pitjor derrota de la temporada davant d’un sòlid Gernika Bizkaia per 81-49. Les de l’Alt Urgell, al darrere durant tot el duel, van mostrar una fràgil versió en un partit per la vuitena plaça de la classificació. L’escàs encert i la poca solidesa defensiva de les lleidatanes van ser definitius per a un equip que encadena la segona derrota.
Malgrat que el conjunt lleidatà es va posar davant amb un triple de Palma (2-3), el seu escàs encert i les pèrdues van donar ales al Gernika que, amb un contundent parcial de 8-0, va agafar l’avantatge ràpidament (10-3). Cap dels dos equips va brillar per la seua efectivitat. Tot i així, a partir de l’equador del quart, l’equip local va trobar l’encert i, per mitjà dels triples de Ridard i la traça de McSpadden, que va firmar sis punts, va acabar el parcial amb 18 punts d’avantatge (27-9).
En l’arrancada del segon quart, la tònica va ser la mateixa i McSpadden va ampliar l’avantatge de les seues amb 2 tirs lliures (32-11). El Cadí va intentar atansar-se amb un tir d’Orsili i un triple de Morales. Tanmateix, la seua escassa solidesa defensiva i els errors en la construcció van tornar a ser un llast per a un equip que, a falta de 5 minuts per al descans, perdia de 20 (37-17). En els instants previs a la mitja part, les de l’Alt Urgell tot just van anotar dos punts més, mentre que el rival va continuar ampliant l’avantatge per mitjà d’una McSpadden que va acabar la primera meitat amb 14 punts a l’esquena (47-19).
A la represa, les lleidatanes van fer un pas endavant en defensa i, encara que van continuar desencertades en atac, van aconseguir primer mantenir la distància i després retallar-la. Els punts inicials de Mbu i Orsili van col·locar el 47-24. Tot i així, el Gernika es va reenganxar al parcial amb Vonleh i va ampliar l’avantatge gràcies dos tirs lliures de Ridard (56-27). A falta de 2 minuts, Mata culminava el millor moment de les lleidatanes, que van arribar a reduir el desavantatge a 23 punts (59-36). Tot i així, els minuts finals van ser fatídics i el Gernika, amb un parcial de 9-0, va ampliar la renda fins als 32 punts (68-36).
A l’últim parcial, el conjunt biscaí va abaixar el ritme, sabedor que l’ampli avantatge els assegurava la victòria. Les basques van anotar primer (73-36), però el Cadí va respondre. No obstant, un triple final de Ridard va establir el 81-49 definitiu.