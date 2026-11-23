Dia gran a Cervera
Un centenar d’aficionats van celebrar la desena corona del seu paisà. La capital de la Segarra ja es prepara per a la festa de celebració
Feia setmanes que Cervera esperava la victòria del seu paisà i, quan va arribar el moment, l’eufòria es va desfermar. El restaurant Bargués, punt de trobada a Cervera dels aficionats al motociclisme i on solen reunir-se per seguir les curses de MotoGP, es va omplir amb un centenar de persones de totes les edats ansioses per veure el pilot lleidatà sentenciar el seu desè títol mundial a Portimao. Entre els assistents hi havia seguidors fidels de la capital de la Segarra i també gent arribada de diferents punts de Catalunya per viure el triomf de Márquez des de la seua ciutat natal.
La sortida de la carrera es va viure amb gran emoció, encara que durant tota la prova es va mantenir la prudència a la sala, conscients que qualsevol error podia costar la corona al pilot, com havia ocorregut el dia anterior en la cursa esprint.
L’únic moment trist de la jornada va ser quan Àlex Márquez va haver d’abandonar la carrera per una col·lisió amb el francès Johann Zarco, que el públic va viure amb desconsol.
Quan Marc va creuar la línia de meta, la sala va esclatar amb crits de “campió, campió!” i salts d’alegria. Els presents es van abraçar amb emoció i alguns no van poder contenir les llàgrimes davant de la nova fita del Tro de Cervera. Era una escena que es repetia per desena vegada, encara que la il·lusió dels seguidors era la mateixa que en el primer campionat, fa setze anys, quan Marc aixecava la seua primera corona, la de 125 a Xest.
Un dels aficionats, David, va assegurar que, “després d’haver d’aguantar les ganes dissabte, avui –ahir– hem de celebrar-ho al màxim, encara que ens guardarem alguna cosa per a la festa a Cervera amb el Marc, l’Àlex i tota l’afició, que sens dubte no serà l’última”. Per la seua part, el Josep, un altre dels seguidors, es va mostrar “molt orgullós del Marc” i va remarcar que “al principi de temporada semblava molt difícil guanyar el campionat, però quan es fan bé les coses sempre acaben arribant els resultats”.
Durant la celebració, del tot informal, es van destapar botelles de cava, es van llançar coets i els motards van cremar roda a l’asfalt amb les seues màquines decorades amb banderes del 93 roig i el 73 blau. El soroll dels motors va ser la banda sonora de l’avantsala a la gran festa de celebració de la desena corona, encara sense data.