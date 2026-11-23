FUTBOL
L’Inter Lleida B se situa al capdavant al guanyar a casa
L’Inter Lleida B es va posicionar com a líder del seu grup al vèncer com a local, de manera contundent, el Coll de Nargó. La primera part del partit va estar marcat pel control de la pilota de l’equip local, que, tanmateix, no va saber generar gaire perill sobre la porteria rival.
Els visitants van saber aguantar bé fins al descans, però després de la represa el conjunt local va sortir amb més intenció i va aconseguir anotar el primer gol (1-0). El partit es va obrir una vegada es va desfer l’empat inicial i això va permetre als locals continuar gaudint d’oportunitats, fins que van aconseguir marcar el segon (2-0). A falta de deu minuts per al final, l’Inter B va convertir el tercer gol, que els assegurava els tres punts i el liderat.