FUTBOL
El Lleida manté el ritme
Adri Fernández, amb un doblet, lidera una nova victòria davant d’un Pardinyes B que arribava com un dels rivals més exigents. Nombrosa presència de seguidors visitants a la grada
El Lleida va tornar a guanyar ahir (2-0) en una nova jornada de Lliga davant d’un Pardinyes B que arribava al Camp d’Esports amb només tres punts menys i que, pels seus números estadístics, semblava el conjunt que més podia posar en un compromís l’equip de Roger Lamesa, que ha guanyat tots els encontres. Només el porter visitant, Jordi Gaona, va evitar una golejada en una tarda amb un ambient fantàstic, en part gràcies a la presència dels nombrosos seguidors del Pardinyes, que es van fer escoltar.
En el pla esportiu, el partit va començar amb una gran ocasió per a cada equip. Castillo va malgastar una passada de la mort i Newton va tenir una oportunitat amb una rematada de cap per als aurinegres. El primer gol del matx va arribar al minut 40 de la primera meitat, en una acció que va culminar Adri Fernández amb un tir creuat amb el peu esquerre des de la part esquerra de l’àrea rival (1-0).
A la segona meitat, el Lleida va millorar les prestacions amb una sortida i una circulació de pilota molt més ràpides, i de seguida va trobar situacions clares de gol. Al minut 65, Adri va tornar a aparèixer amb una centrada des de la banda esquerra que va acabar colant-se a la porteria de Gaona després que es creuessin diversos futbolistes (2-0). Els de Lamesa van saber madurar el partit davant d’un Pardinyes B que va arribar molt cansat a la recta final, com és lògic al Camp d’Esports.