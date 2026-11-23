MOTOCICLISME
Marc Márquez, el millor de la història
El de Cervera conquereix el seu desè Mundial i iguala Giacomo Agostini en títols de la categoria reina, amb vuit, i supera Valentino Rossi. En tenia prou sent novè i va acabar vuitè per segellar el títol
Marc Márquez, Míster Deu, ja està en el podi dels més grans del motociclisme mundial. Ahir, després d’una cursa conservadora, va amarrar el que se li va escapar dissabte en l’esprint, la vuitena corona de MotoGP i la desena absoluta, superant un dels seus objectius no reconeguts, batre el seu gran rival dins i fora de la pista, l’italià Valentino Rossi, que ja deixa enrere per convertir-se en el tercer pilot més premiat de la història, darrere de l’italià Giacomo Agostini, que atresora 15 corones, i de l’espanyol Ángel Nieto, amb 12+1.
Amb el vuitè lloc en el Gran Premi de Portugal disputat al circuit lusità de Portimao, el pilot de Cervera ja és matemàticament campió del món de MotoGP del 2026. Ja l’any passat va escriure un dels capítols més importants de la història de l’esport a l’aconseguir, sis temporades després del seu últim títol mundial, el 2019, el novè campionat del món de motociclisme i setè de MotoGP, i ara, amb el vuitè a la categoria reina, iguala Giacomo Agostini. Márquez continua protagonitzant l’èpica del seu retorn després de la greu lesió de l’any 2020, que el va portar a ser intervingut quirúrgicament fins a quatre ocasions i el va acostar al caire de la retirada.
Si la passada temporada va ser la de la seua resurrecció, la present ha estat la de la constància, la de no rendir-se mai, una cosa que porta en el seu ADN. Li valia amb acabar en novena posició per dependre de si mateix, i va finalitzar vuitè. Després de la caiguda en l’esprint de dissabte, el lleidatà va contemporitzar, va assegurar i va celebrar ahir el vuitè títol de la categoria reina (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 i 2026) i desè del Campionat del Món, després del de 125 cc el 2010 i el de Moto2 el 2012. “L’any passat vaig dir que em vaig quedar en pau amb mi mateix, aquest any va per vosaltres.” Aquestes van ser les seues primeres paraules davant d’un públic entregat a l’Autòdrom Internacional do Algarve de Portimao. D’aquesta manera, Márquez completa una temporada èpica, en la qual ha aconseguit remuntar els 102 punts que li treia al juny Bezzecchi, llavors líder, després del Gran Premi d’Itàlia. Es va operar, es va perdre dos proves, i, contra tots i contra tot, va tornar per augmentar la seua llegenda.
Al contrari del que es podria pensar, Marc Márquez va decidir assumir més riscos dels estrictament necessaris per liderar la cursa des del primer revolt, encara que aviat es va veure superat per fins a sis pilots, caient fins a la setena plaça, que també li valia per ser campió. La guerra al capdavant era entre Marco Bezzecchi, Raúl Fernández i Jorge Martín, mentre que el lleidatà havia de lluitar-ne una altra molt més enrere. Raúl Fernández es va mantenir ferm al capdavant de la prova, perseguit per Martín i Bezzecchi, un trio que ja comptava amb més de dos segons sobre els seus perseguidors, mentre que Marc Márquez recuperava una mica el ritme de cursa i s’anava atansant al brasiler Diogo Moreira, cinquè, que havia sortit des de l’onzena posició.
Bezzecchi, que havia superat per primera vegada Fernández per situar-se líder, va augmentar les diferències mentre Martín tornava a l’atac sobre Fernández per lluitar per la segona posició. En aquell moment, Márquez defensava amb èxit un vuitè lloc. Una vegada més el revolt número u del circuit va ser protagonista a l’avançar Jorge Martín Raúl Fernández en aquest punt al començament de la divuitena volta, amb Marc situat sòlid en la vuitena posició, però perseguit molt de prop per Binder i, una mica més enrere, per l’italià Luca Marini. La tensió es podia palpar en l’ambient al veure’s superat en la dinovena volta de les vint-i-cinc de la prova per Binder i amb Marini molt a prop d’ell. En aquestes condicions encara era campió del món, ja que Jorge Martín necessitava guanyar Bezzecchi per retardar la victòria fins a Xest (València), però el lleidatà no es podia confiar el més mínim, ja que perdre més llocs suposava aparcar el títol.
Al final, Marco Bezzecchi es va adjudicar la victòria amb autoritat, davant del seu company Jorge Martín i amb Raúl Fernández tercer, mentre que Marc Márquez va arriscar el just perquè no hi hagués de nou sorpreses, com n’hi va haver dissabte en la prova Esprint, i es sortir amb la seua a l’Algarve aconseguint el seu desè entorxat mundialista, que l’atansa al seu enyorat Ángel Nieto (13) i a Giacomo Agostini, que amb 15 títols és el més premiat.
Precisament l’italià va ser protagonista de les celebracions de Marc. Per començar, el 93 va haver de pujar una particular escala de la glòria clarament inspirada en el final de la pel·lícula El xou de Truman, perseguint la cabra sinònim de GOAT (Greatest Of All Time: el millor de tots els temps).
Per si això fos poc, la porta al final del camí que va recórrer Márquez es va obrir per rebre l’home que acaba d’empatar com a pilot més premiat de la història de MotoGP: Giacomo Agostini. Marc no va poder evitar les rialles després de topar de cara amb la llegenda, a qui va fer una afectuosa abraçada abans de rebre de les seues mans un casc daurat amb el número 10.
Minuts més tard, va arribar la tradicional volta d’honor al circuit de l’Algarve, amb un Márquez absolutament desencadenat als comandaments de la seua Ducati. El de Cervera també va voler homenatjar Leo Messi amb un dels gestos habituals que va deixar en la seua celebració i també hi va haver un “Siuuuuu” al més pur estil Cristiano Ronaldo dirigit als fans portuguesos.