FUTBOL
El Mollerussa assalta el Sardenya
Els del Pla d’Urgell van vèncer per la mínima l’Europa B gràcies al gol de Jofre Graells des dels onze metres. Els de Cazorla surten del descens i guanyen després de dos setmanes sense fer-ho
El Mollerussa va aconseguir una important victòria ahir a domicili al derrotar (0-1) l’Europa B en un partit intens i competit. El segon triomf del curs lluny de casa va arribar gràcies al gol de Jofre Graells des del punt de penal, quan amb prou feines s’havien disputat dotze minuts del xoc.
Els de Manel Cazorla van saber gestionar l’avantatge mostrant una defensa sòlida i Alejo, el porter titular el dia d’ahir, no va tenir gaire feina, encara que va agrair que el travesser evités l’empat del filial del conjunt escapulat.
El Mollerussa va arrancar imposant el ritme des dels primers compassos, amb ganes de revertir la situació, pressionant amb eficàcia, buscant la profunditat per les bandes i provant d’atansar-se amb perill a l’àrea rival. Fruit de la insistència, van trobar la recompensa al minut 12. Jofre Graells va assumir la responsabilitat per transformar una pena màxima que ell mateix havia provocat i va aconseguir establir el 0-1.
Amb l’electrònic en contra, l’Europa B de Ramon Gatell va tenir més continuïtat en les possessions, encara que l’entramat defensiu del Mollerussa responia amb ordre i concentració. La més clara per als de la Vila de Gràcia va ser una rematada de cap de Cochs al travesser al 39 de partit. Cadenas també ho va intentar, però no va trobar porteria des de la llarga distància i, amb el 0-1, es va arribar al descans.
En el segon acte, el Mollerussa va poder ampliar la renda amb les rematades de Folch i Porta, aquest últim va disposar de la més clara, però la pilota va marxar fregant el pal. Els locals van buscar l’empat, encara que sense disposar de grans ocasions i topant amb un Mollerussa que va protegir el resultat. Els de Manel Cazorla es van emportar els tres punts i ja encaren una setmana intensa: Copa Catalunya contra l’Atlètic Lleida i enfrontament de lliga davant de l’Escala, ambdós al Municipal.