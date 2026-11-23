ATLETISME
Prova reivindicativa
Balaguer acull l’edició més esportiva de la Cursa de la Dona després de la incorporació del cronometratge. Aina Duran guanya en la categoria femenina
Balaguer va celebrar ahir la catorzena edició de la Cursa de la Dona, una cita esportiva, popular i reivindicativa que s’ha consolidat com una de les activitats destacades de la programació del Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència cap a les Dones, que es commemora el 25 de novembre.
La prova, organitzada per la Paeria de Balaguer, va tenir com a punt de sortida la plaça Mercadal, a les onze del matí, amb un recorregut urbà de cinc quilòmetres pels principals carrers de la ciutat.
En l’apartat estrictament esportiu, Aina Duran va ser la vencedora de la classificació femenina, al completar els cinc quilòmetres en un temps de 23 minuts i 33 segons.
La segona posició va ser per a Patrícia Waselle, amb un registre de 23 minuts i 44 segons, a tan sols onze segons de la guanyadora. El podi el va completar Yasmin Sthefany, tercera amb un temps de 23 minuts i 56 segons.
Més enllà dels resultats, la Cursa de la Dona va mantenir la seua filosofia participativa, oberta a persones de diferents edats i condicions físiques. El recorregut es podia completar corrent, en marxa o caminant, mentre que els homes també hi podien participar sempre que hi anessin acompanyats d’una dona.
Una de les principals novetats d’aquesta catorzena edició va ser la incorporació del cronometratge per a totes les persones participants, independentment del ritme amb què completessin el recorregut. Aquesta mesura va voler reforçar el vessant esportiu de la iniciativa sense perdre el seu caràcter popular i inclusiu.