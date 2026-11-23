FUTBOL
Repartiment de punts amarg
L’Atlètic Lleida deixa escapar el triomf al camp de la Muntanyesa en un partit en el qual va competir bé. El gol de Moha abans del descans va ser neutralitzat a falta de deu minuts
L’Atlètic Lleida va veure com se li escapava ahir un triomf de prestigi davant del Muntanyesa (1-1) al rebre un gol de falta directa en els minuts finals. Un gol que va privar els de Beltrán de situar-se líders del grup i, alhora, de trencar la ratxa d’imbatibilitat del conjunt barceloní a Nou Barris, que ahir va tornar a fer del seu camp un escenari on, tant per l’ànim del públic com per les reduïdes dimensions, anar a jugar resulta tot un calvari per als rivals.
El partit tornava a demanar als de Cappont que baixessin al fang, on guanyar duels es presentava com la clau per a un matx tancat. Malgrat que és un estil de joc molt allunyat dels ideals de Beltrán, els seus es van adaptar bé a l’ambient hostil de la Bombonera de Nou Barris i van començar a dominar els minuts inicials. Els primers avisos de perill van arribar amb dos volees al 38 i 40. La primera la va tenir Moha dins de l’àrea. Es va perdre per poc. La segona va ser per a Juan Agüero, que es va trobar la pilota botant a la frontal, però el porter local va repel·lir el tret.
L’Atlètic Lleida va trobar el premi a la seua superioritat amb el gol de Moha al 43, que va empènyer la passada de la mort de Youssef després d’una bona jugada individual a l’àrea rival (0-1).
Tanmateix, tot just sortir al camp després del descans, el Muntanyesa va empatar el partit al 46.
Matías Orozco va estavellar un lliure directe llunyà contra el travesser i després Gerard González va treure sobre la línia el cop de cap posterior. Es van salvar els de Cappont.
Els locals, al veure’s per sota en el marcador, van endurir el joc intentant arribar a l’àrea lleidatana tant sí com no. Tot i així, ambdós equips van poder fer gol. De fet, ambdós equips van estar a punt de materialitzar un gol olímpic. Primer va ser el torn de l’Atlètic Lleida en el 60 mitjançant Jaume Pascual –que ja va marcar així en la jornada anterior–, però el seu tret va colpejar a la part superior del travesser. Dos minuts més tard, el llançament de córner directe va anar cap a a Orozco, però Puyod va treure el tret sobre la línia. Fins i tot es va demanar tímidament que la pilota havia entrat. Entre tanganes i discussions, l’Atlètic Lleida havia abaixat lleument la seua amenaça ofensiva i això ho van aprofitar els locals, que es van llançar a l’atac i van trobar l’empat en el 81, amb un gran llançament de Melero en un lliure directe (1-1) i, malgrat que la intensitat i l’ímpetu van seguir fins al final, les ocasions ja no van tornar a aparèixer.