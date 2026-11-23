MOTOCICLISME
“El títol és per a la meua gent”
Marc Márquez va destacar que el Mundial és per als “aficionats” i les persones que “han cregut en mi”. El de Cervera va assegurar que era un any “en què no hi creia”, però en què ha aconseguit adaptar-se
Marc Márquez va tornar a aconseguir l’impossible amb la consecució del seu desè títol Mundial, el vuitè a MotoGP. Un premi que va arribar després d’un any molt complicat per al lleidatà, marcat pel període d’adaptació a la Desmosedici GP 2026, el pas per quiròfan arran de la caiguda a Le Mans i, finalment, la remuntada més gran en la història de la competició. En aquest sentit, el pilot de Cervera va remarcar en la consecució de la gesta que ha aconseguit tancar “un any d’adaptació” en el qual “no hi creia i ho veia molt complicat”. “Després del pas pel quiròfan, no em trobava bé. L’instint no treballava, no era igual d’eficaç que en tota la meua carrera esportiva”, va destacar el campió. “He sabut treballar mentalment per adaptar-me al que m’he anat trobant i crec que és un títol per als meus aficionats i per a la gent que ha cregut en mi”, va afegir emocionat. “Ho vaig dir i ho torno a repetir. Aquest títol no em canvia la vida, però sí que tenia moltes ganes d’aconseguir-lo perquè tots els meus aficionats puguin dir sí, sí, molt bé, però 10 aquest Nadal”, va assenyalar el lleidatà.
Amb aquest triomf, Márquez firma el seu segon títol mundial consecutiu i el segon amb la marca Ducati, la que ha estat casa seua des del 2023, quan va deixar enrere Honda, l’equip de la seua vida, i va decidir apostar per Gresini. D’aquesta manera, i en relació amb aquesta etapa triomfal a l’escuderia italiana, va remarcar que “el títol de l’any passat per a mi va tenir més mèrit perquè va ser una aposta personal”. “Guanyar l’any passat i aquest té un valor inabastable”, va afegir un Márquez que va recordar la seua inexplicable remuntada des del GP d’Itàlia, quan era a 102 punts de Marco Bezzecchi, fins al triomf a Portimao. “Estava totalment darrere, però he sabut gestionar i, quan me’n vaig adonar, anava líder. Després, tenia un avantatge de 20 punts i, més tard, era a Qatar amb una diferència de 60”, va apuntar. Quant a la seua actuació en la cursa llarga del Gran Premi de Portugal, Márquez va reconèixer que “ha estat una carrera on tot anava malament, jo també. I si el pilot va malament, si el genet no galopa de la millor manera, doncs tot va malament. Anava molt rígid”, va dir el de Ducati, que va afegir que “la moto era la mateixa que ahir, però la veritat és que la caiguda m’ha fet dormir tot just cinc horetes i tenir un matí i una cursa llarga”.
La seua actuació durant el cap de setmana va ser la demostració, tal com ell mateix va remarcar, que Marc Márquez no és un robot. “Soc humà, ho vaig demostrar ahir, ho he demostrat avui, les emocions són molt difícils de controlar, però en tot moment sabia on era Martín i per això també podia gestionar d’aquesta manera”, va reconèixer el de la Segarra.
Després de traspassar la línia de meta de Portugal, el pilot de Cervera s’ha posat a la mateixa altura que Giacomo Agostini amb 8 títols de la categoria reina. El rum-rum de ser el millor de la història rondava el país lusità. Tot i així, el lleidatà va defugir aquestes etiquetes. “El títol no em canvia la vida, però després hi haurà gent que dirà que sí. Igualar Agostini, per cert, especial agraïment a ell que m’ha entregat el casc de campió, crec que és un privilegi”, va assegurar. Va destacar que “mai” s’ha posat etiquetes i que està “orgullós que tots els anys” ha estat ell mateix. Sobre el seu futur, de moment incert malgrat que encara té contracte amb Ducati per dos anys més, va remarcar que “un esportista, si està en actiu, és per lluitar pel més gran. Ara mateix estic més actiu per a la festa que per córrer, però a València gaudirem”, va expressar.