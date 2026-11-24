Una sortida d'etapa de la Volta a Catalunya 2027 serà a les Borges Blanques
L'alcalde destaca la tradició ciclista de la localitat. Serà el quart cop que la capital de les Garrigues forma part del recorregut.
Les Borges Blanques acollirà una sortida d'etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, que es disputarà del 22 al 28 de març de l'any vinent.
La 106 edició de la Volta retornarà al recorregut de la ronda catalana per quarta vegada en la seua història després de debutar el 1997 i permetent que el territori lleidatà torni a ser present en aquesta cita.
Des de les Borges Blanques, l'alcalde Josep Farran ha reivindicat la tradició ciclista de la capital de les Garrigues i apunta que és una gran oportunitat per als nens i joves perquè vegin passar els millors ciclistes del món.