FUTBOL
El Barça busca un triomf que l’atansi a vuitens
Afronta el desplaçament més llarg de la seua història a Champions contra el Sabah
El FC Barcelona visita avui (18.45) el Sabah en la cinquena jornada de la Fase Lliga de la Champions League, un duel inèdit en la història blaugrana que suposa el desplaçament més llunyà del club en competició europea i en el qual els de Flick busquen sumar una victòria clau per consolidar-se a la zona d’accés directe als vuitens de final, davant d’un debutant azerbaidjanès que intentarà fer valer la seua condició de local.
Per afrontar aquesta exòtica cinquena jornada, l’expedició barcelonista va completar ahir el viatge més llarg de la seua trajectòria europea al recórrer 3.970 quilòmetres fins a la capital azerbaidjanesa. Aquesta distància supera els 3.725 que separen Barcelona de la ciutat russa de Kazan, destinació que ostentava la marca històrica del club després de les visites al Rubin Kazan el 2009 i el 2010.
La principal absència en la convocatòria és la de Lamine Yamal, que té una lleu molèstia al turmell dret. El jove atacant s’afegeix a les baixes de Christensen, Rodri i Xavi Espart.
En aquest sentit, el tècnic del Barça, Hansi Flick, que tornarà a comptar amb Pau Cubarsí, va destacar que “hem jugat sense Lamine en altres ocasions. Hem decidit que es quedi a casa perquè es recuperi bé i sigui amb nosaltres com més aviat millor”. Sobre el rival, l’alemany va assegurar que “és un equip al qual li agrada jugar i són valents. Podrien jugar LaLiga, perquè tenen una filosofia molt bona”, va apuntar Flick, que va demanar als seus “l’actitud correcta” per evitar una sorpresa.