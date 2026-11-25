La Volta torna a les Borges
La capital de les Garrigues serà el punt de partida d’una de les etapes de la 106a edició del certamen català. La prova ciclista tornarà a la localitat després de 22 anys d’absència
La Volta a Catalunya, la prova ciclista més emblemàtica del territori català, tornarà aquest 2027 a les Borges Blanques, convertint la capital de la comarca de les Garrigues en el punt de partida d’una de les etapes de la 106a edició de la competició, que se celebrarà del 22 al 28 de març del 2027. D’aquesta manera, 22 anys després de l’última i per quarta vegada en tota la seua història, la cursa tornarà a situar la localitat lleidatana a l’epicentre del ciclisme mundial.
La relació entre les Borges i el certamen ciclista català es remunta a fa tres dècades, el 1997, quan va acollir per primera vegada una sortida de l’etapa amb final a Manresa. El 2001, quatre anys més tard, la capital de les Garrigues va tornar a ser protagonista amb una etapa que va acabar a l’estació d’esquí de Boí Taüll i el 2004 va ser, per última vegada, el punt de partida d’una jornada que va acabar al coll de Pal.
La localitat de Ponent també es va convertir en l’escenari d’un final d’etapa l’any 2002. Va ser en una prova que va unir la Sénia i la capital de les Garrigues i es va resoldre amb una victòria de l’alemany Danilo Hondo a l’esprint. A més, va ser la vigília de la vaga general del 20 de juny d’aquell mateix any, que va marcar profundament la quarta etapa d’aquesta edició entre Barruera i Pal.
Més enllà d’erigir-se com una de les localitats organitzadores del certamen, l’última vegada que la Volta va passar pel municipi va ser el 2024, en una etapa amb sortida a Sort i que va acabar a Lleida amb victòria del neerlandès Marijn van der Berg, però en la qual la gran sensació va ser la presència de l’eslovè Tadej Pogacar, que va acabar emportant-se la prova.
Per la seua part, el president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, va destacar que “la vinculació de la Diputació amb l’esport que promociona el territori és indiscutible. Aquest 2026, amb la presència i participació de Gust de Lleida hem volgut fer créixer la projecció del nostre país en l’àmbit esportiu, lligant-lo als elements gastronòmics que ens caracteritzen”.
Així mateix, l’alcalde de la localitat lleidatana, Josep Farran, va posar en relleu que “la Volta torna a un poble on la bicicleta té història. Noms com Peries, Miró o Viladoms formen part de la memòria esportiva de les Borges, i rebre de nou la cursa és també una manera de reconèixer-los”.