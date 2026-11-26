FUTBOL
El Barça goleja i Campos debuta
El defensa lleidatà d’Aitona va entrar al minut 64 substituint De Jong amb l’1-4 al marcador. Gordon en dos ocasions, Adeyemi i Gabriel Jesús van anotar els quatre gols blaugrana
El Barcelona va golejar el principiant Sabah (1-4) a l’Estadi Olímpic de Bakú, en un partit en el qual va debutar el futbolista d’Aitona Àlex Campos i on n’hi va haver prou amb la segona unitat per, en un partit sense gaires ostentacions, sumar tres punts que el consoliden entre els vuit primers de la Lliga de Campions.
Flick va revolucionar l’onze a l’Azerbaidjan deixant Lamine Yamal fora de la convocatòria per unes molèsties lleus al turmell dret; Raphinha, Eric Garcia, Cancelo i Cubarsí, que també són titulars habituals, es van quedar a la banqueta i l’equip ho va acusar d’inici. De fet, va ser el Sabah que va tenir les dos ocasions més clares a la primera mitja hora de joc, estavellant en una la pilota al travesser. Gordon va dissipar els dubtes visitants al 31, empenyent un rebuig del porter al fons de la xarxa i, a partir d’allà, l’últim quart d’hora de la primera meitat va ser de clar domini d’equip blaugrana, que se n’hauria pogut anar amb un avantatge més voluminós al descans.
A l’inici de la segona meitat Gordon va certificar el seu doblet amb el 2-0 als sis minuts de la represa, amb una altra pilota morta a l’àrea petita després del rebuig del porter local, que va evitar el triplet de Gordon en la jugada següent. Però no el 0-3 dos minuts després, quan Adeyemi va rematar al segon pal un jugada personal de Balde, un dels rehabilitats per Flick en aquesta nit europea. El quart va arribar a l’hora de joc a la sortida d’un córner rematat de cap per Kounde i mal aclarit una altra vegada pel porter del Sabah, que va deixar la pilota a la línia de gol i Gabriel Jesús, des del terra, va empènyer tímidament a la xarxa.
El Sabah, cada vegada més enfonsat a la seua àrea, semblava totalment fora de combat, però Nwachukwu va aprofitar un error defensiu dels blaugranes per habilitar l’acabat d’ingressar Mickels, que va marcar el gol de l’honor dels àzeris al minut 63. Amb l’1-4, el tècnic alemany va fer debutar el jove lleidatà central del filial Álex Campos, que va entrar per De Jong, parella de Gerard Martín a l’eix del darrere per segon partit consecutiu.
Mickels no va aconseguir rematar en un mà a mà amb Joan Garcia i Adeyemi va estavellar un xut al pal, obligant a intervenir Pokatilov en una altra acció, però el marcador ja no es va moure.