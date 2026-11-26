L’AEM, a les semifinals amb comoditat
Les de Samu Luna van vèncer l’Aldeana, que juga dos categories per sota, amb gols d’Abril, Pascaline i Marteta per passar ronda
L’AEM, campió vigent de la Copa Catalunya, debutava contra l’Aldeana en aquesta nova edició de la competició i ho va fer guanyant el partit amb claredat per 0 a 3 per, d’aquesta manera, superar els quarts de final i obtenir el bitllet per a les semifinals. El rival el dia d’ahir era un equip de dos categories menys, Preferent Femenina, però que ja acumulava tres rondes superades a la competició. L’inici de partit va estar marcat pel domini absolut de les del Recasens, que als 13 minuts van veure porteria amb el gol d’Abril Francés després d’una centrada de Marteta. Amb l’avantatge al marcador les de Samu Luna no es van relaxar i van disposar de més ocasions, però es va arribar al descans amb el 0 a 1.
En el segon acte, Pascaline va ampliar la diferència amb una bona jugada individual a l’hora de partit, i al tram final Marteta va posar el tercer i definitiu gol completant així una gran actuació. El marcador hauria pogut ser més voluminós, però la portera de l’Aldeana, Carol, va intervenir en més d’una ocasió per evitar una golejada.
Samu Luna, tècnic aemista, va valorar la victòria i la presència de jugadores del filial de manera positiva: “Ha sortit el partit com esperàvem i estic molt satisfet.” Va afegir que “les jugadores del filial han estat molt intenses”.
L’AEM ja espera rival en semifinals per intentar, de nou, estar a la final de la Copa Catalunya.