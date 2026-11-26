HOQUEI
L’Alpicat tomba el líder invicte
Les del Segrià obtenen la primera victòria del curs contra un Gijón que va topar amb una inexpugnable Ariana García. Joana Folch i Arantxa van segellar un triomf clau per a la permanència
El Lleidanet Alpicat va protagonitzar ahir la gesta de la jornada al tombar el líder invicte de l’OK Lliga, un Telecable Gijón que va encaixar la primera derrota de la temporada davant d’un quadre lleidatà pletòric, en el qual va destacar la portentosa actuació de la portera Ariana García. La jove de Ponferrada, que va ser ahir titular, es va doctorar davant del vigent campió de la Supercopa i amb les seues parades va ser decisiva per segellar un triomf, el primer de la temporada, que val el seu pes en or de cara a la salvació. Les de Mats Zilken abandonen el fanalet roig de l’OK Lliga femenina i se situen avantpenúltimes, encara en zona de descens, però empatades amb el Bigues i Riells i el Marineda i ja amb tres punts de renda sobre el Raxoi. El mateix Zilken reconeixia en la vigília que puntuar avui davant del Gijón era una missió molt complicada, però que sempre hi havia una mica d’esperança si l’equip no es descomponia per la pressió. I l’equip no ho va fer. Va firmar un enorme partit, sobretot en defensa, parapetat en una Ariana García pletòrica. La portera de Ponferrada, de només 18 anys, va tapar gairebé tots els atacs asturians. Va mantenir la porteria zero durant la primera meitat, en la qual l’Alpicat amb prou feines va inquietar la portera italiana Caretta. Només Piquero, arran d’un penal molt rigorós, la va poder batre per a igular el gol que Folch havia anotat als 45 segons de la segona meitat. Quedaven encara 22 minuts, tot un món, però l’Alpicat no només va saber resistir, sinó que va respondre. Amb el pas dels minuts les asturianes van començar a notar la pressió i una imprecisió en defensa la va castigar Arantxa González fent el 2-1 al contraatac, un gol que va fer aixecar l’Antoni Roure. En els set minuts restants, l’Alpicat va saber patir per sumar la primera victòria.