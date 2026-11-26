El Vila-sana torna a manar
Derrota el Manlleu amb gols de Victòria Porta (2), Florenza, Roces, Gómez i Salvanyà i recupera el liderat amb la derrota del Gijón
El Club Patí Vila-sana es va rescabalar ahir amb una victòria solvent davant del Manlleu (6-3) de la derrota soferta dissabte passat a la pista del Palau, la primera del curs que trencava una ratxa immaculada d’un any sense perdre, i recupera el liderat pel seu millor average arran de la derrota del Gijón a Alpicat.
El Vila-sana va arrancar el partit portant la iniciativa en tot moment i als 10 minuts Victòria Porta es va aprofitar d’un rebuig d’Alonso a tir de Florenza per trencar la igualada inicial. El Manlleu va reaccionar i nou minuts després Flor Felamini, una de les tres ex del Vila-sana que té el quadre barceloní –juntament amb Vale Fernández i Planella–, va restablir les taules. Al Vila-sana li va costar recuperar el domini, però va tenir la fortuna de marcar el segon quan només faltaven dos segons per concloure la primera part, quan Roces, molt atenta, va rematar a la xarxa un rebuig d’Alonso a tir de Porta. Havent tornat dels vestidors, les del Pla van posar la directa i Florenza, als 30 segons de la represa, va anotar el tercer i, quatre minuts després, Victòria Porta firmava el doblet (4-1).
Codinach va retallar distàncies, però Gime Gómez va firmar poc després el 5-2 que pràcticament sentenciava el partit. Felamini va posar una mica d’emoció amb el 5-3, però el Vila-sana mai no va témer per la victòria i Salvanyà va sentenciar amb el 6-3 a un minut per al final, després que Florenza errés una directa.