BÀSQUET
L’Ilerna, molt a prop de fitxar Weidemann
El jugador ha donat llum verda a la seua incorporació al parlar amb Encuentra
L’Ilerna Lleida té molt ben encaminat el fitxatge de l’escorta Nelson Weidemann, que seria la quarta incorporació que tancaria en menys d’una setmana, complint així la promesa que va llançar la junta directiva dilluns passat en un comunicat. Les negociacions estan molt avançades després que l’internacional alemany donés llum verda a venir a Lleida arran de la conversa que va mantenir amb el tècnic Gerard Encuentra, que el va posar en antecedents de la situació que viu l’equip i del que vol que aporti, especialment defensa i intensitat, dos de les seues principals qualitats.
A més dels seus dots defensius, Weidemann, de 27 anys i 1,91 metres d’altura, destaca també per la seua versatilitat, capacitat de maneig de pilota i, malgrat no prodigar-se gaire, pel llançament des del perímetre. Després de tota una trajectòria a la Bundesliga, aquesta temporada es va incorporar als New Zealand Breakers, equip que competeix a l’NBL, la principal lliga professional d’Austràlia i Nova Zelanda. Fins ara ha fet una mitjana de 4,1 punts, 1,4 rebots i 0,9 assistències en 17 minuts per partit, al cap de nou partits disputats.
L’arribada permetria a Darius McGhee jugar en la posició d’escorta, on llueix més en atac i pateix menys defensivament, a l’espera de la tornada d’Adrià Rodríguez prevista per a mitjans de gener. Fins ara l’Ilerna ha tancat els fitxatges dels pivots Dragan Apic, ja oficialitzat, Ángel Delgado i Bakary Dibba.