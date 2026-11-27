El Lleida arriba als 5.000 socis
El club aconsegueix una xifra que no registrava des de la temporada 1998-99, quan militava a Segona divisió. L’entitat destaca que no estan inclosos els carnets de patrocinadors
El Lleida CF ha arribat als 5.000 socis i sòcies en la seua primera temporada de competició a Quarta Catalana, la desena i última categoria del futbol estatal. Es tracta d’una xifra que l’entitat no aconseguia des de la temporada 1998-99, quan militava a Segona divisió, i que té un valor afegit perquè no inclou cap carnet de patrocinador. La dada reflecteix la resposta social al nou projecte, que ha aconseguit reunir una massa social de 5.000 persones malgrat partir des de la categoria més baixa del futbol.
El president del club, Andreu Ratés, va expressar en declaracions a SEGRE la seua satisfacció per una xifra que considera especialment significativa després dels mesos d’incertesa que van envoltar el naixement de l’entitat i la seua continuïtat al Camp d’Esports. “La valoració que fem és evidentment molt positiva. És un èxit com a club, perquè hem començat a la desena categoria, la més baixa del futbol, i aquest estiu hem viscut molta incertesa. Primer no sabíem si podríem jugar al Camp d’Esports ni si el projecte tindria gaire acceptació”, va explicar.
Ratés va atribuir la resposta de l’afició a la feina que ha fet en aquests mesos la junta directiva i el conjunt de l’estructura del club. “Crec que, amb el treball de la junta, de tot el club i de l’staff tècnic, la gent ha vist que és un projecte que comença de zero, però que és seriós, i ha confiat en aquesta iniciativa. No podem estar més contents”, va afegir.
El president considera que arribar als 5.000 socis és també una responsabilitat per a l’entitat, que ara té el repte de mantenir aquesta base social. “És un orgull veure que l’afició respon. Ara toca mirar cap al futur, mantenir aquesta massa social en el temps i fer el treball ben fet perquè no ens tornin a passar els errors del passat”, va apuntar. En aquest sentit, Ratés va defensar la necessitat de consolidar un projecte estable al marge dels resultats esportius. “Hem de treballar perquè el futur sigui sòlid, independentment de la categoria en la qual siguem, i puguem disfrutar del Lleida durant molts i molts anys amb tranquil·litat”, va concloure.
El club donarà a conèixer el desglossament de socis per modalitats de carnet en l’assemblea informativa del 10 de desembre vinent, a les 19.00 hores, a la Sala Polivalent del Palau de Vidre. L’accés presencial, que la junta utilitzarà per retre comptes detallant tots els ingressos i despeses i per dialogar directament amb la massa social sobre el nou projecte, estarà reservat als socis i sòcies, amb inscripció prèvia.