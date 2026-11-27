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Luchi torna al cap de dos mesos de recuperació
L’argentina viatjarà a Vila-sana la setmana vinent. El retorn a les pistes, al gener
Luchi Agudo tornarà a Vila-sana a començaments de la setmana vinent, gairebé dos mesos després de patir una lesió al genoll que li va impedir jugar la final del Mundial d’Asunción contra Espanya, que al final seria la campiona. L’argentina, que encara no s’ha pogut estrenar aquesta temporada amb el conjunt del Pla d’Urgell, ha rebut finalment el vistiplau mèdic per volar, malgrat que el seu retorna a les pistes encara haurà d’esperar una mica més d’un mes.
La jugadora de 36 anys va patir una distensió del lligament lateral del genoll al rebre un fort impacte en la semifinal contra Itàlia. A conseqüència del cop també va desenvolupar un coàgul que la va obligar a mantenir un tractament farmacològic i un seguiment mèdic. Aquesta circumstància li va impedir d’agafar un avió pels riscos que podia comportar el canvi de pressió durant el vol. Tanmateix, les últimes proves han confirmat que el coàgul ha desaparegut per complet, per la qual cosa la setmana que ve ja serà a Vila-sana al rebre l’alta mèdica per volar. “Ha estat una mica dur perquè va ser tot molt de sobte. D’un dia per l’altre no podia viatjar. No m’ho esperava”, reconeix Agudo. Durant aquestes setmanes, l’argentina ha continuat treballant per mantenir la seua condició física, tot i que sempre de manera individual i evitant qualsevol activitat que pogués provocar un nou cop a la zona afectada.
La seua tornada, no obstant, no significarà una incorporació immediata a la dinàmica competitiva. La internacional argentina haurà de seguir un programa específic de recuperació i entrenament, a més de mantenir els controls mèdics per comprovar l’evolució del genoll. La previsió del club és que pugui començar a treballar amb la resta de la plantilla a començaments de gener, amb la intenció d’estar disponible per tornar a jugar a partir de llavors. “He pogut anar fent la recuperació a l’Argentina, tot i que el genoll encara s’ha de recuperar del tot”, explica Luchi, que va reconèixer que “ja és molt que pugui viatjar i retrobar-me amb les companyes. Hi ha algunes jugadores noves que encara no conec, així que tinc moltes ganes i il·lusió de tornar a estar amb elles”, va assenyalar.