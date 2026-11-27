Márquez comença a acomiadar-se de MotoGP amb rècord de la pista a Xest
Marc Márquez (Ducati), que aquest divendres anunciava que es retiraria del motociclisme després del Gran Premi de la Comunitat Valenciana, vint-i-dosena i última cita del Mundial, ha tancat la jornada d’entrenaments al Circuit Ricardo Tormo de Xest batent el rècord de la pista a la 'Practice' de MotoGP, en una jornada en la qual Manu González (Kalex) ha començant manant davant Izan Guevara (Boscoscuro) en la lluita pel títol de Moto2.
En el Circuit Ricardo Tormo, encara commocionat per l’anunci del de Cervera, l’atenció es va centrar a veure per última vegada en acció un divendres al deu vegades campió del món, ovacionat per les milers de persones que es van atansar al traçat valencià i que van observar sorpresos com comunicava, a l’estil 'Love Actually', que aquest seria el seu últim Gran Premi a MotoGP.
Només han passat cinc dies des que el català alcés el seu vuitè títol de la categoria reina, que li va permetre igualar al llegendari Giacomo Agostini, i el desè del Mundial, i aquest divendres tampoc no va defraudar a Xest. En la seua última volta llançada, va parar el crono en 1:28.483 per establir un nou rècord del circuit.
Amb això, va liderar una 'Practice' en la qual l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia) pren avantatge pel subcampionat en acabar segon, just per davant del japonès Ai Ogura (Aprilia), mentre el seu company de garatge i principal rival, l’espanyol Jorge Martín (Aprilia), només ha pogut ser dècim, últim dels d’accés directe a la Q2.
A més de Marc Márquez, uns altres cinc espanyols van acabar al 'Top 8': Raúl Fernández (Aprilia) va ser quart; Pedro Acosta (KTM), cinquè; Àlex Márquez (Ducati), sisè; Pol Espargaró (KTM), setè; i Fermín Aldeguer (Ducati), vuitè.
Joan Mir (Honda), en la seua tornada a l’acció després de la seua lesió, va finalitzar a la quinzena plaça i haurà de passar per la Q1, igual que Iker Lecuona (Ducati), Alex Rins (Yamaha) i Augusto Fernández (Yamaha), dinovè, vintè i vint-i-dosè, respectivament.
Esports
Marc Márquez anuncia la seua retirada
EFE