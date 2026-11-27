El tercer pilot més premiat de tots els temps després de diversos exemples de superació
Marc Márquez bé pot dir que ha fet 'Història', i amb molt orgull, doncs amb el seu anunci de retirada abans de començar els primers entrenaments lliures del Gran Premi de la Comunitat Valenciana marxa com el tercer pilot més premiat del motociclisme mundial de tots els temps.
Els seus deu títols mundials li han fet rebre l’apel·latiu de 'GOAT' (Greatest of all time) per part de la família motociclista quan a Portimao va rebre el 'casc d’or' com a campió del món de MotoGP per vuitena vegada, de mans de qui encapçalava aquesta la llista dels més premiats de MotoGP i amb qui va igualar a títols, l’italià Giacomo Agostini (15 títols mundials, 8 en 500 c.c. i 7 en 350 c.c.), amb l’espanyol Ángel Net (12 +1), per darrere d’ell.
Marc Márquez ha escrit algunes de les pàgines més boniques i de superació de la història del motociclisme mundial, doncs el 2025 va aconseguir una fita esportiva mai assolida per ningú en aconseguir sis temporades després del seu últim títol mundial, el 2019, el novè campionat del món de motociclisme i setè de MotoGP.
Poc més li quedava llavors per aconseguir a Marc Márquez, però la seua ambició competitiva li va fer pensar a assolir una altra fita, que va aconseguir a Portugal en sumar el seu vuitè títol mundial de la categoria reina, amb la qual cosa iguala a l’italià Giacomo Agostini, després de protagonitzar-ne una de remuntada durant la temporada de 102 punts sobre qui per llavors era el seu rival, l’italià Marco Bezzecchi.
Márquez, després de la seua greu lesió del 2020, que el va portar a ser intervingut quirúrgicament fins en quatre ocasions, abans que es detectés la rotació de l’húmer del seu braç dret en un 33 per cent, la qual cosa el va tenir a punt de la retirada, segons ell mateix ha confessat, és tot un exemple de superació i valentia.
No ja només per les lesions que ha patit, sinó per tot el que ha callat en aquest esdevenir en la competició, com avui divendres ha confessat a València, en reconèixer que en les seues caigudes d’Indonèsia i França va tornar a patir problemes de visió amb la seua diplopia, tota una relació de vicissituds que al final són els que l’han fet decidir-se per la retirada.
I és que lluny de deixar-se portar per la circumstàncies, Marc Márquez va decidir fer front a totes les adversitats i, una vegada després d’altra, va passar pel quiròfan i, encara que en ocasions es va escampar el desànim en el campió del món, aquesta situació li va fer cada vegada més fort, fins que va decidir fer atenció al seu cos i donar-lo un últim repte a complir, ser de nou campió del món, que ha aconseguit en aquest 2026, amb la qual cosa ha decidit que tot el treball està fet en la competició.
Sense rendir-se en cap moment, Marc Márquez s’ha convertit en el tercer pilot més premiat del motociclisme en circuit, després de l’italià Giacomo Agostini (15 títols) i l’espanyol Ángel Nieto (12 +1 títols) quan ja era l’únic capaç, en la història del motociclisme, en tornar a ser campió del món després d’haver-ho estat per última vegada sis anys.
Marc Márquez va començar la seua carrera esportiva obligat a córrer amb un llast en el seu KTM 125 de vint quilos, per arribar al pes mínim del reglament tècnic, després de dos anys es va proclamar campió del món el 2010, per fer el salt a Moto2.
Abans va tenir el seu primer contratemps important, ja que a Jerez el tub d’escapament defectuós de la seua moto el va fer rodar per terra i passar pel quiròfan per una "luxació escàpula humeral", que va requerir repòs absolut durant una setmana.
Amb tot just 17 anys i 137 dies, va ser el pilot més jove de la història en aconseguir tres millors classificacions d’entrenaments consecutives i quatre victòries, desbancant en ambdós casos tot un Valentino Rossi, amb el títol de 125 c.c. es va convertir en el segon pilot campió més jove de la història, amb només 17 anys i 263 dies, per tot just cent dies respecte a l’italià Loris Capirossi.
El 2011 va fer el salt a Moto2 i va ser llavors quan va patir un aparatós accident en el traçat malaisi de Sepang que li va deixar les seues primeres seqüeles físiques en la vista (diplopia) i no va poder aconseguir el títol mundial fins un any més tard.
El 2013 Márquez va arribar directament a l’equip Honda de MotoGP i el seu any de debut va impressionar pels resultats i també per la seua eficàcia per aconseguir el títol de bon començament, amb el que va desbancar el nord-americà Freddie Spencer com el més jove de la història en aconseguir-ho.
Amb només 20 anys i 63 dies, es va convertir en el més jove en guanyar una carrera de la categoria reina del motociclisme i batre el rècord del nord-americà Freddie Spencer, i un després de l’altre van caure els rècords més insospitats.
Al final es va convertir en el campió del món més jove de la història amb 20 anys i 266 dies, que va arrabassar a Spencer (21 anys i 258 dies), a més de ser un dels quatre pilots campió en tres categories diferents al costat dels britànics Mike Hailwood i Phil Read i l’italià Valentino Rossi, i convertir-se en l’únic pilot que va recuperar el títol mundial sis anys després d’aconseguir-ho per última vegada.
A més d’aconseguir el seu segon títol consecutiu de MotoGP, igualar a vuit amb Giacomo Agostini, Marc Márquez ha sorprès a tot el món de l’esport amb l’anunci de la seua prematura retirada de la competició, sense obviar que ha estat un grandíssim professional sempre entregat 'a la causa', que no era cap altra que ser campió.
I per a això no va dubtar a 'baixar a terra' en deixar a tot un equip oficial com el de Honda Racing Corporation (HRC) per saber si continuava sent competitiu des d’un equip privat i molt familiar, l’escuderia Gresini, la que li va acabar tornant la fe i la confiança en si mateix per aconseguir tornar a ser pilot oficial, a partir de 2025, ara en l’equip Ducati.
Amb ells ha estat dos vegades consecutives campió del món, i potser per això prenen un valor especial les paraules que, encara amb el casc posat, li va dedicar a l’enginyer en cap del fabricant de Borgo Panigale, Luigi Dall’Igna en la volta d’honor de Portimao, quan ja era matemàticament i per vuitena vegada campió del món "Gràcies Gigi per donar-me aquesta moto".
Un agraïment que hauria de ser per a un Marc que ha firmat anys d’èpica esportiva, de remuntades des de les últimes posicions de la sortida, de lluitar contra les adversitats, de superar les greus lesions que has hagut d’afrontar i, sobretot, d’haver-ne marcat tants i tantes fites esportives, molts d’ells inabastables. Efectivament, Marc, com va escriure als cartells amb què es va acomiadar públicament de la competició, ha fet Història.
Esports
Marc Márquez anuncia la seua retirada
EFE