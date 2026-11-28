MOTOCICLISME
“He començat a sentir por”
Marc va revelar, amb llàgrimes als ulls, que la raó de la retirada són els seus problemes físics que li han portat al límit. Va patir dos casos de visió doble i diu que el risc “ja no compensa”
Marc Márquez va revelar ahir, en la roda de premsa posterior a l’anunci de la seua retirada, que va prendre aquesta decisió després del GP del Japó, i que l’única persona que ho sabia era el seu germà, després d’assumir una situació física i mental molt al límit pel desgast del braç dret i el temor de noves recaigudes de la visió doble. “De vegades no necessitem tenir cap raó, de vegades necessites entendre quina és la situació, però és veritat que aquest any ha estat molt al límit. La meua decisió la vaig prendre després de Motegi, en un moment de calma, després d’un parell de carreres pensant-ho i no quan estàs lesionat o al pic d’adrenalina. Estava decidit entre el Gran Premi del Japó i Indonèsia, allà és on ho vaig decidir”, va assenyalar amb llàgrimes als ulls.
Va reconèixer que “la decisió ja estava presa. En altres ocasions, com el 2023, parlava amb el meu entorn perquè tenia dubtes i necessitava ajuda, però aquesta vegada estava plenament convençut de la meua decisió i no estava oberta a discussió, independentment de si guanyava, acabava segon o tercer”. Sobre qui coneixia els seus plans va dir que “l’única persona del món que ho sabia era el meu germà Àlex, perquè sempre he confiat en ell i tenim una relació molt especial; ell sap a la perfecció com entrenem i com he patit. El meu pare ho va saber dimecres a la tarda i la meua mare fa tot just una hora –ahir–, mentre que Gigi (Dall’Igna) i Ducati ho van saber ahir a la nit –dijous–”, va relatar.
Marc Márquez va admetre que una nova intervenció al braç dret va alterar les seues previsions. “Quan vaig firmar el contracte al març era superoptimista i no esperava tenir una altra cirurgia al braç que em deixés encara més dificultats i més debilitat al braç. He estat sempre un lluitador, he intentat treure el 100% en totes les situacions i he entregat el meu cos a les motos, però arriba un moment en què som humans i la ment de vegades diu prou; he d’escoltar la meua ment i frenar-la abans que el meu cos acabi de frenar”, va dir.
Va reconèixer obertament haver sentit por i respecte pel risc físic derivat dels seus problemes de visió doble. “Pots treballar, pots lluitar, soc un lluitador, però hi ha una altra qüestió, i és que estic espantat i he començat a sentir la por. No és por de les motos, no és por de la velocitat; és el respecte que m’ha causat la lesió de la diplopia, de la qual mai no es parla. Després d’Indonèsia, a part de la lesió al braç, vaig tornar a tenir diplopia, visió doble, durant només 48 hores, i després del Gran Premi de França, a Le Mans, vaig tornar a tenir visió doble només durant 12 hores. En aquestes dos ocasions vaig poder recuperar-me bé, però si l’impacte és més gran, què passa? No ho sap ni el doctor ni jo”, va revelar.
Aquest escenari va condicionar la seua manera de pilotar i gestionar els riscos en la recta final. “Ha estat una de les raons principals per les quals anava controlant el risc i per les quals he caigut menys del normal en la meua carrera esportiva en aquesta segona part de la temporada. Era la raó per la qual estava tan seriós i tan concentrat els caps de setmana per evitar riscos. Som humans i de vegades estem pilotant allà fora al 100% i la passió i l’adrenalina hi són; soc ràpid, em sento competitiu, però de vegades has de trobar aquest equilibri entre el risc i la compensació que et reporta, i ara mateix no era el moment d’anar a buscar un títol més”, va reflexionar.
De cara al seu futur immediat i a la seua vida fora de la competició, Márquez va assenyalar que encara necessita temps per assimilar el canvi. “No sé què m’oferirà el futur ni quin serà el meu rol exacte, i no pots passar de 100 a 0. Soc un apassionat de les motos, de l’entrenament i de l’esport, i continuo mantenint-me en forma, gaudint de Barcelona i sent a prop del campionat perquè el meu germà Àlex continua competint i és la persona més important de la meua vida,” va dir.