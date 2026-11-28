HOQUEI
A l’assalt d’Europa
El Vila-sana inicia avui el camí en la recerca de l’únic títol que li falta rebent el Palau. Rodero diu que no s’ha de confondre “il·lusió amb pressió”
El Vila-sana comença avui (19.00) l’etapa a la Lliga de Campions rebent el Palau, en una competició que estrena format de lligueta única amb vuit equips.
El conjunt de Lluís Rodero, que ha incorporat aquesta temporada la campiona del món Sara Roces, aspira a fer un pas més cap al seu primer títol en aquesta competició després d’haver-se quedat a prop en anteriors edicions. “Tenim molta il·lusió, però una altra cosa és pressionar-nos. Hem d’anar partit a partit i el primer és sumar davant del Palau els tres punts”, va assenyalar el tècnic, conscient de la dificultat del calendari. El Vila-sana disputarà també a casa la segona jornada contra l’Esneca Fraga i després visitarà les pistes del Telecable i el Manlleu.
Sobre el rival d’avui, Rodero va advertir que és “un equip jove i valent” i va recordar que fa uns dies els va guanyar en l’OK Lliga (2-1), malgrat que va assegurar que el seu equip ha de fer autocrítica i afrontar el partit sense pressió. També va demanar tranquil·litat amb Luchi Agudo, ja que la seua reincorporació s’espera per al gener. “El més important és que ella estigui bé. No tenim pressa.”
Per la seua part, el vigent campió, l’Esneca Fraga, inicia avui (19.00) la defensa de la seua corona davant el Manlleu.