MOTOCICLISME
Marc se’n va des del cim
El lleidatà anuncia per sorpresa que es retira 5 dies després d’alçar el desè títol mundial. La decisió la va prendre fa gairebé dos mesos i només el seu germà Àlex la coneixia fins aquesta setmana
Marc Márquez ho ha tornat a fer. Ha deixat tothom amb la boca oberta. Aquesta vegada no ha estat per una de les seues ja històriques salvades ni per una remuntada impossible, sinó per una cosa que ningú no havia vist venir: l’anunci de la seua retirada del motociclisme. Ho va fer públic ahir, just abans de començar la primera jornada d’entrenaments del GP de la Comunitat Valenciana i a través de les xarxes socials oficials de MotoGP, en les quals el flamant campió del món, per vuitena vegada en la categoria reina i per desena en total, va revelar mitjançant l’ús de cinc cartolines blanques amb lletres negres, molt a l’estil de la declaració d’amor de la pel·lícula Love actually, que aquest seria el seu últim ball, malgrat haver renovat per dos temporades més amb Ducati.
Assegut a la seua cadira del box, amb la càmera oficial de la retransmissió preparada perquè estava a punt de començar l’FP1 de MotoGP, Marc va començar el seu sentit, encara que sense paraules, missatge de comiat. Va llançar un petó amb la mà i va agafar una sèrie de cartells en anglès, mirant fixament la càmera. Va començar amb un “We’ll talk later, but first...” (Parlarem després, però primer...), per continuar amb un segon en què estava escrit: “Thank you to everyone who’s been part of this journey” (Gràcies a tots per ser part d’aquest camí). Al tercer cartell es podia llegir “I hope you’ve enjoyed it as much as I have” (Espero que hàgiu gaudit tant com ho he fet jo), per tancar amb el següent: “This will be my last race in MotoGP” (Aquesta serà la meua última carrera a MotoGP) i va acabar sentenciant “We Made History” (Hem fet història).
Tot just passar l’última pàgina, va llançar un petó, va fer un cor amb les mans i es va acomiadar amb la mà mentre tot el seu box, tot l’equip oficial de Ducati que ha viscut aquests dos últims campionats amb el de Cervera, l’aplaudia dempeus. Amb la seua parella, Gemma Pinto, emocionada, plorant, al costat. Un missatge que es va passar per megafonia i per les pantalles perquè a la grada es va veure diversos aficionats de Marc, de l’MM93, sorpresos i atònits. Les càmeres van buscar també el seu germà Àlex, amb llàgrimes als ulls, l’únic que sabia aquesta seua decisió fins aquesta setmana.
Marc, quan el gran públic no tenia ni idea encara que havia pres aquesta decisió, ha optat per no esperar. Per no deixar escapar el moment de dir que la història arriba a la seua fi després de vuit títols de la categoria reina (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 i 2026), més un altre a Moto2 (2012) i un més, el primer, a 125 cc (2010). Ha guanyat amb Honda, sent el millor pilot de la marca de l’ala daurada amb sis títols de MotoGP al seu poder per superar els cinc de Mike Hailwood o de Michael Doohan. El Tro de Cervera ha empatat amb vuit títols de la categoria reina amb una llegenda com l’italià Giacomo Agostini, el que més en té en global amb 15.
Així s’acomiada aquell nen de Cervera que va arribar per canviar les regles del joc, que va convertir cada revolt en un desafiament impossible i que no ha deixat mai d’alçar-se, ni tan sols quan el cos i el cronòmetre semblaven posar-li límits. Amb un estil ofensiu i agressiu, moltes vegades incomprès i criticat pels rivals, però elogiat per molts darrere l’espectacle. Marc deixarà enrere demà l’asfalt de MotoGP amb l’empremta inesborrable de qui ha marcat una època sencera, amb la seua família, el seu equip i la seua gent com a suport, tancant un capítol irrepetible que ja pertany per sempre a la memòria del motociclisme. Deu títols que són història.