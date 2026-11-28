HÓQUEI
El Pons Lleida busca ‘revenja’ aquest dissabte contra el Noia
Els lleidatans van segons a la classificació
El Pons Lleida rep avui (16.10 hores) el Noia Freixenet en la cinquena jornada de l’OK Lliga, un partit que servirà per comprovar l’evolució de l’equip des del contundent 5-0 encaixat davant dels de Sant Sadurní en la pretemporada.
Els lleidatans, segons a la classificació amb 9 punts, es volen rescabalar també de la primera derrota del curs, soferta el cap de setmana passat a la pista del Calafell, i recuperar el camí de la victòria davant de la seua afició.
El tècnic llistat, Carlos Cortijo, que es retrobarà amb el seu antic equip, va reconèixer que el vestidor té ganes de treure’s aquella espina. “Juguem contra un gran conjunt. Venim de l’experiència de la pretemporada, en què no ens van sortir gens bé les coses, i volem intentar capgirar-ho aprofitant aquesta revenja a casa”, va explicar. El partit pot tenir a més conseqüències a la classificació, ja que el Pons Lleida podria recuperar el liderat si el Reus, primer, perd davant del Voltregà, tercer.