BÀSQUET
El Cadí venç i s’atansa a la Copa
Guanya l’Araski després d’una gran segona meitat. Només va encaixar 21 punts després del descans, 6 en l’últim quart
El Cadí La Seu va tornar a somriure a la Lliga Femenina. El conjunt urgellenc va deixar enrere tres jornades sense guanyar amb una convincent victòria davant de l’Araski, cuer de la competició, que va derrotar per 73-53. Aquest resultat permet a les de Pepe Vázquez situar-se amb un balanç de cinc triomfs i quatre derrotes i reforçar les seues aspiracions de classificar-se per a la Copa de la Reina. L’equip va tornar a competir sense Laia Raventós i va trobar en Mata la seua principal referència, amb 18 punts, nou rebots i 28 crèdits de valoració en tot just 18 minuts.
El partit va començar amb iniciativa local. El Cadí va prendre els primers avantatges, encara que l’Araski va aconseguir igualar el marcador (13-13) gràcies als canvis defensius. La reacció lleidatana va arribar a partir de la intensitat enrere i la capacitat per córrer. Un parcial d’11-0, amb Mata i Aviñoa com a protagonistes, va permetre tancar el primer quart amb un 24-13. Les locals van ampliar la renda fins als 14 punts (29-15), però el conjunt vitorià va respondre amb un contundent 0-10 que va tornar a igualar el partit. Al descans es va arribar amb un ajustat 35-32.
Després de passar pels vestidors, Mata va tornar a assumir responsabilitats i Orsili va ampliar les diferències des del perímetre. L’Araski encara va trobar arguments per atansar-se, però dos triples consecutius de Morales van frenar el seu intent de remuntada. El Cadí va arribar a l’últim període amb un avantatge de set punts que aviat va convertir en una renda molt més còmoda. Niaré va fer mal a prop del cèrcol i Morales va ampliar la bretxa fins als 15 punts (62-47). L’Araski va estar més de cinc minuts sense anotar i la seua primera cistella en joc de l’últim quart no va arribar fins a 3:20 del final. El Cadí va administrar aleshores l’avantatge sense sobresalts i va acabar imposant-se per 20 punts, després d’encaixar-ne únicament 21 en tota la segona meitat, sis dels quals en l’últim quart.