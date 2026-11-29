FUTBOL
Gerra d’aigua freda
L’Atlètic Lleida es veu sorprès pel Vilassar, que va venir a Lleida a buscar l’empat i es va emportar la grossa. Les dos úniques arribades de perill dels del Maresme van acabar en gol
L’Atlètic Lleida continua sense fer els deures com a local després de la derrota d’ahir davant del Vilassar (0-2), en un partit n què els de Beltrán van ser dominadors absoluts però els barcelonins, que es van tancar enrere tot el partit, van castigar en les seues dos úniques arribades mitjançant contraatacs. Després de sis partits jugats al Camp d’Esports, més un al Farrús, s’han deixat escapar dotze punts. En cas de mantenir-se, aquesta mitjana impossibilitaria qualsevol aspiració d’ascens. I sort que els resultats fora de casa sostenen els de Cappont, ja que han aconseguit un punt més com a visitants que com a locals, la qual cosa fa que, a falta de completar-se avui tota la jornada, siguin cinquens, amb moltes possibilitats de començar la setmana fora de llocs de play-off.
Pel que fa al partit, la falta d’encert va deixar en res el treball de la setmana i dels noranta minuts. El primer a avisar va ser Youssef ja al segon minut, amb una rematada de cap que va passar molt a prop del pal. Poc després, al minut 9, va ser el torn de Jaume Pascual, que des d’una posició escorada va veure com el porter Pol Cordero li treia un mà a mà.
L’Atlètic Lleida continuava sotmetent el rival i va tornar a avisar al 33, amb un cop de cap a boca de canó de Youssef, que va estavellar la rematada al cos del porter. El Vilassar, per la seua part, defensava amb un bloc molt baix i defensa de cinc, fent que la defensa lleidatana no passés cap conflicte. En canvi, al minut 44 el Vilassar es va estirar per la banda dreta i els de la Terra Ferma van deixar lliure tot el flanc contrari, la qual cosa va aprofitar Òscar Gonpi per conduir fins a l’àrea i col·locar-la al segon pal (0-1).
Tot i que els de Beltrán van dominar tot el partit, a la segona part van començar a faltar-li idees. Malgrat això, van tenir les seues ocasions i la primera va arribar després de la represa al 47, amb una rematada de cap de Youssef que Cordero va rebutjar estirant-se. Al 61, Youssef en va tenir una encara més clara que l’anterior, perquè va rematar de cap a un metre de la porteria però a l’estar en una posició forçada va enviar la pilota fora. El calvari de Youssef en la seua recerca estèril del gol no va acabar aquí, perquè al 85, un defensa del Vilassar va rebutjar sobre la línia una volea i ja en l’afegit, amb l’Atlètic Lleida bolcat, els del Maresme van trobar Badiane en un mà a mà que Alfonso va aturar en primera instància, però el davanter va marcar a pler després del rebuig (0-2).