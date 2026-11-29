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Golejada amb remuntada del Pons Lleida, que apallissa després del descans el Noia
Els de Carlos Cortijo es consoliden a la segona plaça i avantatgen en 3 punts el Voltregà, tercer
El Pons Lleida es va revenjar del Noia amb una contundent victòria per 5-1, que li va permetre deixar enrere la derrota soferta el cap de setmana passat a la pista del Calafell (2-1) i recuperar sensacions. El conjunt de Carlos Cortijo, que arribava al partit com a segon classificat amb nou punts després d’haver guanyat els seus tres primers compromisos de lliga, tenia a més un compte pendent amb l’equip de Sant Sadurní, que li havia endossat un 5-0 a la Lliga Catalana a començaments d’octubre. La victòria permet als llistats continuar ocupant la segona plaça en una jornada en què tenia opcions de col·locar-se líder si hagués entrepussat el Reus. Tanmateix, els del Baix Camp no van fallar i van golejar per 6-1 el Voltregà que, amb aquesta derrota, segueix tercer però ara el Pons Lleida obre una petita bretxa de tres punts.
Els lleidatans afrontaven ahir a l’Onze de Setembre una prova exigent davant d’un rival que també arribava amb confiança després d’imposar-se al Voltregà (4-1) en l’anterior jornada i que buscava encadenar el seu segon triomf en la competició. El partit, tanmateix, va acabar convertint-se en una demostració de reacció i garra de l’equip llistat, que va saber sobreposar-se a un inici complicat per acabar firmant una golejada.
El Noia va colpejar primer i es va avançar al marcador per mitjà de Pau Andreu, que va aprofitar una assistència de Xavier Costa per establir el 0-1. El Pons Lleida va disposar d’una oportunitat d’igualar des del punt de penal, però Sebas Moncusí no va poder transformar el llançament. Els de Cortijo no van trobar inicialment la manera de superar la resistència visitant i van arribar a veure’s al darrere al marcador, malgrat que van mantenir la insistència. Al descans es va arribar amb 0-1 favorable als visitants.
La reacció va arribar amb el gran protagonista del partit, Àlex Ortigosa, que va establir l’empat (1-1) i va obrir el camí de la remuntada. Jordi Badia va culminar la volta al marcador amb el 2-1, un gol que va permetre als lleidatans afrontar el partit amb una altra perspectiva. El Pons havia aconseguit capgirar una situació adversa i va trobar aleshores els espais per ampliar l’avantatge.
Molt poc després, Ortigosa va tornar a aparèixer per firmar el 3-1 i encarrilar definitivament el partit. El mateix jugador va ampliar la diferència amb el quart gol, completant una actuació decisiva en l’apartat ofensiu. Amb el Noia obligat a arriscar, el Pons va aprofitar la situació per continuar augmentant la renda.
Jordi Badia, a passada de David Ballestero, va posar la cirereta amb el 5-1, un resultat que va confirmar la superioritat local i va permetre al conjunt lleidatà tancar amb autoritat un partit que havia començat costa amunt. Al final, una victòria de caràcter i contundència per al Pons Lleida, que es va rescabalar de la derrota davant del Calafell i, sobretot, del precedent de la Lliga Catalana davant el Noia.