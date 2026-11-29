FUTBOL
El Madrid naufraga a casa contra l’Alabès
Els blancs es poden allunyar de la primera plaça
El Reial Madrid va sumar ahir una sonora entrepussada al Santiago Bernabéu que el pot allunyar de nou del Barça en la baralla per LaLiga després de caure per 1-2 contra l’Alabès després d’un pobre partit en què aquesta vegada no va ser capaç d’aixecar el desavantatge al marcador, com en els seus dos anteriors partits.
El Deportivo Alabès es va avançar amb els gols de Martínez i Pérez i, tot i que Mbappé va retallar al minut 69, va aconseguir resistir.