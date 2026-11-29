HOQUEI
Remuntada a l’estrena del Vila-sana a la Champions
Florenza, que va marcar un doblet, va transformar el gol de la victòria a menys de dos minuts per al final
El CP Vila-sana es va imposar ahir al HC Palau (2-3) en l’estrena a la WSE Champions League femenina. Les lleidatanes van poder capgirar un 0-2 advers en un partit igualat i intens en el qual van anar de menys a més. Un gol de Florenza, que va firmar un doblet, a menys de dos minuts per al final va donar el triomf a les lleidatanes, que es van retrobar amb la victòria després de caure, precisament, en el seu últim partit de lliga davant del conjunt barceloní.
Ambdós equips van saltar al pavelló Municipal de Vila-sana buscant la porteria rival. Les lleidatanes van prendre el control de les jugades ofensives, però l’escàs encert i la traça de Laura Vicente, la portera i capitana del conjunt barceloní, va mantenir la igualtat. Malgrat la insistència de l’equip del Pla d’Urgell, el Palau va ser més efectiu i, als sis minuts de partit, Nara López va obrir el marcador amb un potent tir lateral (0-1).
El desavantatge no va frenar l’empenta de les lleidatanes que, malgrat que el partit es va parar uns minuts per un problema amb el marcador, van continuar collant. Florenza i Porta van liderar les ofensives locals, sense sort davant la fèrria i organitzada defensa del conjunt visitant. Les barcelonines resistien i, al contrari que el Vila-sana, sí que van aprofitar les seues oportunitats. A falta de 8 minuts, Vila i Masferrer va culminar una gran transició que va suposar el 0-2. Gerra d’aigua freda per a un conjunt local incapaç de superar el mur defensiu visitant.
No obstant, tot just cinc minuts després, va arribar, per fi, el premi lleidatà. Aina Florenza va aprofitar una brillant assistència de Sara Roces per retallar diferències i tornar a connectar les seues a un partit que se’ls havia posat molt complicat (1-2).
A la represa, el Vila-sana va sortir en bloc, disposat a capgirar la situació al segon temps. La primera pedra de la remuntada la va posar Sara Roces que, després d’assistir Florenza en el primer gol, va aprofitar una gran passada de la capitana, Victòria Porta, per empatar el xoc amb un potent tir impossible per a la portera visitant (2-2). Dos minuts després, l’asturiana hauria pogut posar en avantatge les seues amb una falta directa, però Laura Vicente ho va evitar. Insistia el Vila-sana que, després de l’empat, va assetjar el rival. Les de Rodero ho van intentar des de totes les distàncies, però el gol no arribava i l’ansietat començava a regnar fins al punt que, a falta de tres minuts, Florenza va treure la bola a la línia després d’una rematada d’Ari Méndez per mantenir el 2-2. La victòria s’estava resistint, però a falta d’1:31 va aparèixer de nou Aina Florenza que, amb una jugada individual, va superar dos rivals i va vèncer Laura Vicente per completar una remuntada brillant per estrenar-se a la Champions League (3-2).
Després del partit, el tècnic del conjunt lleidatà, Lluís Rodero, va destacar que “era molt important començar guanyant” davant d’un rival que “ens ha fet suar”. “Després de perdre, l’equip ha tingut dubtes, però a la segona part hem fet un pas endavant”, va afegir.