Última esprint frustrant: Márquez acaba sancionat després d’un incendi a la moto que el deixa en la tretzena posició
El lleidatà, que afronta el seu últim Gran Premi, sortirà segon a la cursa llarga
El pilot lleidatà Marc Márquez (Ducati) va veure frustrades ahir les opcions de victòria en l’última prova a l’esprint de la seua carrera, que va acabar amb el triomf del pilot italià Marco Bezzecchi (Aprilia), després d’un incident a la sortida que li va deixar la moto en flames. Hi havia 13 voltes programades al Circuit Ricardo Tormo de Xest, que allotja l’última prova del Mundial de MotoGP, però el semàfor no es va apagar en el temps establert per a l’arrancada i diversos pilots van aixecar els braços en senyal d’avís. Quan en pocs segons se’n van adonar els altres, la moto del flamant campió mundial va començar a treure cada vegada més fum i finalment es van veure unes flames.
Marc Márquez va estar hàbil per deixar-se anar i tornar al garatge del Ducati Lenovo Team amb vista a utilitzar una altra moto disponible. Direcció de Carrera llavors va analitzar aquest contratemps i per megafonia es va anunciar, entre xiulets de molts aficionats, que el deu vegades campió del Món hauria de fer des del pit lane la volta de formació abans d’ubicar-se al lloc de graella. A més, se’l va sancionar amb una rigorosa doble long lap durant la cursa, si bé Márquez ho va assumir amb l’aplom que li dona retirar-se oficialment aquest cap de setmana del Mundial de MotoGP.
A la sortida bona, resolts els problemes del semàfor després de gairebé mitja hora, Jorge Martín va arribar a llocs alts en detriment del seu compatriota Raúl Fernández (Aprilia), que va caure al revolt 2 a la segona volta i va quedar fora de la lluita per la victòria, que en realitat es va difuminar quan Márquez va rodar sis voltes i després va complir la sanció. Bezzecchi va imposar ritme de manera sòlida i Martinator va protegir la segona posició, acabant tercer l’italià Enea Bastianini (KTM).
La salsa va estar a dos voltes de la conclusió en l’avançament del japonès Ai Ogura (Aprilia), finalment quart a meta, sobre la moto Ducati de l’altre germà Márquez, Àlex, qui va acabar en sisè lloc i just darrere de l’italià Fabio Di Giannantonio (Ducati).
Tot i que el desenllaç de la seua última esprint va ser més que decebedor, Márquez tindrà avui una nova oportunitat d’acomiadar-se amb magnificència a la cursa llarga, en la qual partirà des de la segona posició. El de Cervera va acabar segon ahir en una sessió de classificació en la qual Bezzecchi va polvoritzar el rècord del traçat valencià (1:27.844).