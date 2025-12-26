Xavier Castañeda no supera les proves mèdiques a Lleida i torna a l’Unicaja Málaga
El club malagueny ha comunicat que "no coneixen cap malaltia o limitació física del jugador"
El Hiopos Lleida ha comunicat aquest divendres a l’Unicaja de Málaga que no farà efectiva la cessió de l’escorta bosnià Xavier Castañeda, de 25 anys i 1,84 metres d’estatura, després de no haver passat el jugador nascut a Chicago (Illinois, EUA) "les proves mèdiques establertes" pel club català.
Així ho han indicat les notes de premsa tant l’entitat ilerdenca com la malaguenya. "El Força Lleida fa efectiva la no-subscripció del jugador cedit per l’Unicaja", ha assenyalat el text del Lleida. Per la seua part, el club andalús ha donat alguna explicació més en el seu propi text.
"En no tenir l’Unicaja coneixement de cap lesió i haver estat el jugador entrenant a tota hora sense referir cap malaltia o limitació física, el club queda a l’espera de recollir tota la informació, abans d’adoptar qualsevol decisió sobre el següent pas a seguir", ha subratllat el conjunt de Màlaga en la seua nota oficial.
"Fins a la recepció i anàlisi de l’esmentada informació, el club mantindrà una postura de prudència i respecte envers totes les parts implicades. De moment, el jugador tornarà a Màlaga per reincorporar-se a la disciplina de l’Unicaja", conclou el text malagueny.