El president Pereira augmenta un 50% la prima per l’ascens "i per descomptat, la vull pagar"

El president del Lleida, Luis Pereira, va utilitzar ahir el seu vehicle favorit per comunicar-se, la xarxa social X, anteriorment coneguda com a Twitter, per anunciar que augmentava en un 50% la prima d’ascens. “A la petició de prima d’ascens dels jugadors l’he incrementat en un 50% i, per descomptat, la vull pagar”. Fonts del club no van voler confirmar la quantia de la prima que té la plantilla en cas d’aconseguir l’ascens a Primera RFEF.

D’altra banda, els aficionats lleidatans disposen de 150 entrades per al partit de tornada a Iecla, de la qual, segons Blues Nord, se n’havien despatxat ja unes 120.