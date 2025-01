El Lleida torna a perdre dos punts fora de casa (1-1)

Publicat per GUILLEM MONTARDIT Verificat per Creat: Actualitzat:

El partit ha començat amb una gran ocasió del Cornellà que ha aturat Iñaki després d’una falta executada per Mateo. Diego Iglesias ha vist la targeta groga al minut 24. Al minut 32 Iñaki ha estat atès per problemes musculars. Malgrat això, el porter de Pamplona ha pogut seguir al terreny de joc. Miguel Operé ha rebut la targeta groga al minut 42. La primera meitat ha acabat sense més ocasions. El Cornellà ha disposat de diverses ocasions a pilota parada i el mig del camp ha estat disputat entre ambdós equips.

La segona meitat ha començat amb l’entrada d’Iker Garcia al terreny de joc. Un canvi que ha donat idees a l’equip blau, ja que al 47 Adri Gené ha aconseguit anotar el 0-1. El partit, després del gol, s’ha dinamitzat i el domini al mig del camp ha desaparegut. El matx ha esdevingut més de buscar l'esquena i marxar per velocitat que no pas del control. Marc Garcia ha canviat a Campins per Solbes al 69 i, instants després, Boris ha anotat l’empat (1-1). Al minut 79, ha entrat Dylan i, per tant, ha debutat amb l’escut del Lleida. Quadri ho ha intentat, però Miño ha aturat el xut. El Lleida no s’ha donat per vençut després del gol i Fran ha estavellat una pilota al pal. En el temps de descompte, ha estat el Cornellà qui ha dominat l’esfèric, però el Lleida ha tingut l'última a les botes de Dylan Iglesias. Quadri, a més, ha estat amonestat i es perdrà el pròxim partit per acumulació de targetes.

Amb aquest empat, el Lleida se situa en sisena posició amb 31 punts i, per tant, a una del play-off. La setmana vinent el Lleida es veurà les cares contra el Sant Andreu al Camp d’Esports a les 17:00.