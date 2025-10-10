Ja hi ha data per l'Atlètic Lleida-Espanyol de Copa del Rei: es disputarà el 30 d'octubre a les 21:00
La RFEF ha confirmat la data del duel, que medirà a l'Atlètic Lleida i l'Espanyol al Camp d'Esports
L'Atlètic Lleida i l'Espanyol s'enfrontaran el dijous 30 d'octubre a les 9 de la nit en la primera fase de KO de la Copa del Rei d'enguany. L'equip lleidatà s'hi va classificar després de guanyar el passat 1 d'octubre a l'Ejea, en el partit que li valia jugar contra un equip de primera divisió a la primera ronda de Copa.
L'Atlètic Lleida serà dels últims en jugar, ja que la resta de la ronda classificatòria es jugarà els dies 28, 29 i 30 d'octubre. En total, hi participaran 112 equips de tot l'Estat (hi haurà 56 partits), tot i que el Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid i Athletic Club estan exempts de jugar-la perquè jugaran la Supercopa d'Espanya.
La resta d'horaris són els següents:
-Dimarts 28 d'octubre.
CE Constància - Girona FC 19.00.
Ourense CF - Real Oviedo 19.00.
CD Atlético Tordesillas - Burgos CF 19.30.
SD Logroñés - Real Racing Club de Santander 19.30.
UP Langreo - RC Ferrol 19.30.
UCAM de Murcia CF - Cádiz CF 19.30.
UD Maracena - Valencia CF 20.00.
CF Inter de Valdemoro - Getafe CF 20.00.
CD Roda - Granada CF 20.00.
CD Tropezón - CyD Leonesa 20.00.
CD Guadalajara - CP Cacereño 20.00.
CF Rayo Majadahonda - CF Talavera de la Reina 20.00.
US San Fernando - Albacete Balompié 20.00.
Utebo FC - SD Huesca 20.30.
RSD Alcalá - CD Tenerife 20.30.
CD Toledo - Sevilla FC 21.00.
SD Negreira - Real Sociedad 21.00.
CD Extremadura - UD Las Palmas 21.00.
-Dimecres 29.
UD Poblense - CE Sabadell FC 18.00.
UD Los Garres - Elche CF 19.00.
CD Sant Jordi - CA Osasuna 19.00.
UD Mutilvera - Real Zaragoza 19.00.
CD Ebro - SD Tarazona 19.00.
FC La Unión Atlético - AD Ceuta FC 19.30.
Atlético Astorga FC - CD Mirandés 20.00.
Torrent CF - Juventud de Torremolinos CF 20.00.
Atlètic Sant Just FC - RCD Mallorca 20.00.
CF Lorca Deportiva - UD Almería 20.00.
Náxara CD - SD Eibar 20.00.
Caudal Deportivo - Real Sporting de Gijón 20.00.
CD Cieza - Córdoba CF 20.00.
CDA Navalcarnero - AD Mérida 20.00.
CD Numancia de Soria - Arenas Club 20.00.
UE Sant Andreu - CD Teruel 20.00.
CD Azuaga - CD Leganés 20.00.
Club Portugalete - Real Valladolid CF 20.00.
Puente Genil FC - FC Cartagena 20.30.
UD Ourense - Pontevedra CF 20.30.
Reus FC Reddis - CE Europa 20.30.
CD Ciudad de Lucena - Villarreal CF 21.00.
CD Yuncos - Rayo Vallecano 21.00.
Real Jaén CF - CD Eldense 21.00.
CD Quintanar del Rey - UD Ibiza 21.00.
-Dijous 30
Orihuela CF - Levante UD 19.00.
Puerto de Vega CF - RC Celta 19.00.
CD Valle de Egües - FC Andorra 19.30.
Getxo CD - Deportivo Alavés 20.00.
Real Ávila CF - Real Avilés Industrial CF 20.00.
CD Atlético Baleares - Gimnàstic de Tarragona 20.00.
UD Logroñés - SD Ponferradina 20.00.
Club Atlético Antoniano - CD Castellón 20.00.
CD Estepona Fútbol Senior - Málaga CF 21.00.
Atlético Palma del Río CF - Real Betis 21.00.
UD Sámano - RC Deportivo 21.00.
Real Murcia CF - Antequera CF 21.00.