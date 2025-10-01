L'Atlètic Lleida supera a l'Ejea (2-1) i rebrà a un equip de Primera a la Copa del Rei
Un espectacular gol de falta d'Agüero en els darrers instants de la pròrroga dona el pas a l'equip lleidatà, que s'enfrontarà a l'Espanyol, al Girona, al Mallorca o a l'Osasuna
L'Atlètic Lleida s'ha classificat per a semifinals de la Copa Federació després de vèncer l'Ejea per 2-1 en un emocionant partit disputat al Camp d'Esports de Lleida. El duel de quarts de final s'ha decidit a la pròrroga amb un golàs de falta d'Agüero al minut 119 que ha fet embogir l'afició local i assegura als lleidatans un enfrontament contra un equip de Primera Divisió a la Copa del Rei.
El matx ha començat amb poques aproximacions a les àrees. Durant la primera meitat, les ocasions més clares han estat un xut de Moró que el porter Yzan ha aturat amb seguretat, i una rematada visitant que el mateix Moró ha aconseguit bloquejar salvant el que hauria estat el primer gol de l'Ejea.
La segona part ha ofert més emoció i un joc més obert. Al minut 66, David Chica ha tingut la mala fortuna d'introduir la pilota a la seva pròpia porteria, avançant l'equip lleidatà al marcador. L'Ejea ha reaccionat i al minut 80 Sergio Chica ha transformat un penal que igualava el partit.
El duel s'ha encès en els instants finals. El minut 95 ha estat especialment convuls amb l'expulsió d'Alya Cámara amb vermella directa i la de David Iglesias per doble amonestació, deixant ambdós equips amb deu jugadors per afrontar el temps extra.
La pròrroga ha començat amb els dos conjunts mostrant respecte i por a cometre errors. Quan tot semblava encaminat als penals, Agüero ha executat una falta magistral al minut 119 que ha entrat per l'escaire, impossible per al porter visitant. Aquest gol històric classifica l'Atlètic Lleida per a la següent fase i li garanteix un lloc a la Copa del Rei 2025-26, on s'enfrontarà a un equip de Primera Divisió.
L'afició lleidatana ha esclatat d'alegria amb el xiulet final, culminant una nit màgica al Camp d'Esports.