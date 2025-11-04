El Catalunya-Palestina es jugarà finalment a l'Estadi Olímpic de Montjuïc
La recaptació del partit previst per al 18 de novembre de 2025 es destinarà íntegrament a ajuda humanitària i a iniciatives per la justícia i contra la impunitat
El partit amistós entre les seleccions de Catalunya i Palestina es disputarà definitivament a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona el proper 18 de novembre de 2025, segons ha confirmat el Departament d'Esports de la Generalitat. La notícia arriba després que diverses entitats expressessin la seva preocupació per la manca d'informació sobre les entrades i la promoció de l'esdeveniment, tement un possible canvi de seu a un recinte amb menor aforament.
L'acord per celebrar el partit a l'emblemàtic estadi barceloní s'ha assolit gràcies a la col·laboració entre la Federació Catalana de Futbol i institucions públiques, com la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona, juntament amb organitzacions com Districte 11, Ciutats de Palestina i Act x Palestine. Els detalls sobre la venda d'entrades i l'accés al partit estaran disponibles properament al web oficial de la Federació Catalana de Futbol (www.fcf.cat) i als seus canals oficials.
La Generalitat ha anunciat que tots els fons recaptats durant l'esdeveniment es destinaran a donar suport integral a la població palestina, estructurant-se en tres eixos fonamentals: ajuda humanitària i reconstrucció a Gaza; iniciatives per la justícia i fi de la impunitat; i promoció de la cultura com a forma de resistència.
La pressió ciutadana ha estat decisiva
Des d'Act x Palestine han subratllat que la confirmació de l'Estadi Olímpic com a escenari del partit ha estat possible gràcies a la "pressió popular". L'organització assegura que la mobilització per la prereserva d'entrades que van impulsar ha aconseguit més de 18.000 inscripcions en només 48 hores, demostrant l'interès ciutadà per celebrar l'esdeveniment a l'Estadi Lluís Companys.
Un gest de solidaritat internacional
La Federació Catalana de Futbol ha destacat la importància d'aquest encontre com "un gest de fraternitat esportiva i compromís social", reafirmant el paper del futbol com a "eina d'unió, solidaritat i visibilitat internacional".