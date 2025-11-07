El Barça torna al Spotify Camp Nou davant de 23.000 culers
L'equip de Hansi Flick ha realitzat aquest divendres un entrenament obert que ha servit d'assaig general abans de la reobertura oficial prevista per aquest novembre
El FC Barcelona ha tornat aquest divendres al Spotify Camp Nou, després de 894 dies des de l'últim partit del 22 de maig de 2022, amb un entrenament a portes obertes amb gairebé 23.000 espectadors que ha servit com a prova operativa del nou estadi i del seu ambient en 'mode de partit' abans de la seva propera reobertura oficial, prevista per a finals d'aquest mes.
L'equip dirigit per Hansi Flick s'ha exercitat al renovat estadi 'culer', encara en construcció, amb les dues primeres graderies de Tribuna i Gol Sud obertes (fase 1A del projecte) i un ambient que ha intentat evocar els grans dies de l'antic Camp Nou.
Els jugadors van saltar a la gespa entre els acords de l'himne del Barça i mirades d'admiració davant el nou escenari que serà casa seva, en una sessió que va barrejar treball físic suau amb l'escalfor emocional del retrobament amb l'aficionat, que va esgotar les entrades disponibles --solidàries i amb recaptació per a la Fundació Barça--.
Experiència inoblidable per a veterans i debutants
Abans de l'inici de la sessió, l'equip es va fer la fotografia oficial amb tota la plantilla, el cos tècnic i la mascota Cat, en una gespa impecable que va despertar elogis unànimes. Durant l'entrenament, que es va prolongar una mica més d'una hora, el públic va gaudir de rondos, jocs de pilota, exercicis de tir i mini partits.
El públic va dedicar diversos càntics als jugadors, especialment per al porter Joan Garcia, encara en procés de recuperació de la seva lesió de genoll i que va tornar a exercitar-se amb el grup a bon ritme, i sobretot per a Lamine Yamal, el nou ídol de l'afició blaugrana que tan sols havia jugat 7 minuts a l'anterior Camp Nou.
Per la seva banda, el central de Martorell Eric Garcia va participar amb una màscara protectora després de trencar-se el nas al duel de Champions davant el Bruges, mentre que joves com Pau Cubarsí, Fermín López o Marc Casadó van viure el seu debut al nou Spotify Camp Nou.
Les primeres impressions dels protagonistes
"Molt feliç, una emoció tremenda tornar al Spotify Camp Nou, que està diví. És una cosa molt bonica", va expressar el defensa Ronald Araujo després de la sessió als mitjans del club. "Hi havia companys que encara no havien entrat ni jugat aquí, i estaven molt contents. El 'culer' no defrauda, sempre és allà en tot moment, i això ens motiva per al que queda. Segur que els donarem moltes alegries", va afegir l'uruguaià.
El davanter Marcus Rashford també es va mostrar entusiasmat amb la seva primera experiència sobre la nova gespa. "És una sensació molt bonica. Crec que és un estadi preciós i, com pots imaginar, quan estigui ple serà increïble. No puc esperar per estar en aquest camp amb més aficionats locals", va assenyalar. "El Camp Nou sempre va ser un dels meus estadis favorits i un en què volia jugar. Però fer-ho amb el Barcelona és una sensació diferent. No sé com serà, però tinc moltes ganes de viure-ho", va afegir l'anglès, que va marcar a l'antic Camp Nou amb la samarreta del Manchester United.
Per la seva banda, el director de futbol blaugrana, Deco, va valorar la jornada com "un moment molt especial" per a tot el club. "Espectacular. Crec que tots els que estem al dia a dia trobàvem a faltar tornar aquí. Dona la sensació de ser un estadi encara més grandiós. Hi ha records, però l'important és tornar com més aviat millor. Per als jugadors és diferent jugar aquí. Serà espectacular quan tornem a fer-ho en partit oficial", va afegir l'exjugador portuguès.
Deco va destacar a més el pes creixent de la pedrera en el nou cicle del club. "En els dos últims anys i mig hem estat capaços de posar jugadors de la Masia que són importants. És una cosa que buscava el president i el club. M'imagino que per a ells, sent jugadors de la casa, serà molt especial, encara que sigui un entrenament".
Preparatius per a la reobertura oficial
L'entrenament de portes obertes va servir com un assaig general per a la futura reobertura oficial un cop arribin les llicències per a la fase 1B del projecte, que inclourà també les dues primeres graderies de Lateral i augmentarà l'aforament fins a prop de 45.000 espectadors.
Durant la sessió es van provar els accessos, els torns, els nous seients, la megafonia, les llums i un nou anell de leds perimetral, amb l'objectiu de simular l'operativa d'un dia de partit. Tot això amb una multitudinària presència de treballadors del club en diferents àrees per poder recollir tota la informació necessària i poder estar llestos per a l'obertura de l'estadi en dia de partit oficial.
Després de l'entrenament, Flick i els seus jugadors van dedicar una bona estona a signar samarretes, fer-se fotografies amb els aficionats i compartir impressions sobre el nou estadi. El president, Joan Laporta, també es va fotografiar amb els seguidors, es va asseure a la banqueta i va provar el seient del tècnic alemany, en un gest simbòlic que va certificar el retorn a la llar blaugrana.
La jornada va concloure amb la reproducció de l'himne del FC Barcelona i del tema 'Porto l'escut al pit', del 125 aniversari, posant fi a un matí que va barrejar nostàlgia i esperança. El club confia que aquest assaig amb públic serveixi per ultimar els detalls abans de reobrir l'estadi de forma oficial, davant l'Athletic Club o l'Alabès a finals de mes (22 o 29 de novembre), i convertir novament el Spotify Camp Nou en l'epicentre emocional del barcelonisme.
Inspecció de Treball multa amb 1,87 milions per irregularitats al Camp Nou
Per altra banda, aquest divendres el Periódico ha avançat que Inspecció de Treball de la Generalitat ha imposat multes que sumen 1,87 milions d'euros per irregularitats a les obres del Camp Nou des de l'inici dels treballs al juny de 2023. L'autoritat laboral ha realitzat un total de 320 actuacions a les obres de remodelació de l'estadi del Futbol Club Barcelona, de les quals set de cada deu han acabat amb expedient sancionador.
Les dades, obtingudes mitjançant una petició de transparència, revelen que s'han obert un total de 218 expedients per diverses irregularitats laborals detectades durant els prop de dos anys que porten les obres en marxa. D'aquesta quantitat global de multes imposades, 1,43 milions corresponen a faltes en requeriments d'infracció, mentre que els 441.272 euros restants provenen de sancions derivades directament dels expedients d'infracció oberts per l'organisme inspector.