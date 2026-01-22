FC BARCELONA
El Barça anuncia eleccions a la presidència del club pel 15 de març
El club ha enviat un comunicat anunciant la data definitiva dels comicis, on Laporta intentarà revalidar el seu càrrec davant de les candidatures de Víctor Font, Marc Ciria i Xavier Vilajoana
El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha confirmat aquest dijous que les eleccions a la presidència del club blaugrana es duran a terme el proper diumenge 15 de març de 2026. La decisió s'ha pres durant la reunió celebrada avui per la Junta Directiva, tal com ha informat la pròpia entitat mitjançant una comunicació oficial.
Laporta ha manifestat en declaracions als mitjans del club que "hem acordat que el pròxim 15 de març de 2026 celebrarem eleccions a la presidència del FC Barcelona". Segons el màxim dirigent, la data s'ha triat per garantir el millor funcionament institucional i esportiu possible: "Hem triat aquesta data perquè pensem que per al funcionament ordinari del club, sobretot a nivell institucional i també, per descomptat, esportiu, és la més apropiada".
El procés, assegura, es desenvoluparà amb total normalitat i espera una participació destacada dels socis, afirmant: "Estem convençuts que seran unes eleccions modèliques, amb una gran participació i una festa del barcelonisme".
"La Junta Directiva ha acordat la convocatòria d'eleccions a la presidència del club pel diumenge 15 de març de 2026. En els pròxims dies, i segons els terminis establerts pels Estatuts del FC Barcelona, es publicarà la convocatòria, que inclourà el calendari i tots els detalls del procés electoral", ha explicat el club poc després. Joan Laporta és, en la seva segona etapa --ja va dirigir prèviament el club entre 2003 i 2010--, president del club blaugrana des del seu triomf en els anteriors comicis presidencials que van tenir lloc el 7 de març de 2021, en plena pandèmia de COVID-19.
Llavors, Laporta va guanyar en acumular el 54,28 per cent dels vots dels 55.611 socis --el 50,42 per cent del cens-- que van acudir a les urnes, per davant de Víctor Font (29,99% de vots), el segon més votat en els comicis, i de Toni Freixa (8,58%). Laporta va prendre el relleu, després de més de quatre mesos d'espera des que anunciés la seva intenció de tornar a optar a la presidència, d'un Josep Maria Bartomeu que va dimitir l'octubre de 2020 abans de sotmetre's a una moció de censura que havia estat habilitada pel soci.
Ara, pel diumenge 15 de març de 2026, Laporta haurà de fer front, de moment, a un Víctor Font que s'ha renovat amb la plataforma 'Nosaltres Barça' i que opta de nou a ser el motor del canvi, però també a un exdirectiu com Xavier Vilajoana i a un empresari com Marc Ciria que ha estat molt incisiu en contra de la gestió de Laporta.