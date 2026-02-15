El Lleida CF cau contra un Manresa efectiu de cara a porteria (0-2)
Els bagencs han sentenciat el partit amb gols de Moha i David Momoh a la segona meitat
El Lleida ha perdut per 0-2 davant el Manresa en un partit decidit a la segona part. Els lleidatans no han aconseguit superar un rival que ha dominat la possessió durant gran part del matx i que ha trobat el camí del gol amb dues dianes que han decantat el marcador.
La primera part ha transcorregut amb un clar domini de la pilota pel conjunt bagenc, tot i que la defensa lleidatana ha respost amb solidesa sense patir excessivament a la seva àrea. Revert ha disposat de la primera ocasió al minut 6 amb un xut en diagonal que ha marxat alt, mentre que el col·legiat ha mostrat diverses targetes grogues que han tallat el ritme del joc. Tumani ha vist la primera amonestació al minut 26 per una entrada dura, i dos minuts més tard Marc Garcia també ha estat advertit per tallar una contra. La tensió ha augmentat al minut 31 quan Sempé i Bamta han estat amonestats després d'una baralla. El porter Satoca ha hagut d'intervenir abans del descans per aturar una falta, i l'equip local s'ha salvat d'un autogol que ha acabat en córner.
Al minut 57, l'entrenador del Lleida ha mogut la banqueta amb l'entrada de Pau Russo i Marc Alegre en substitució de Tumani i Jorge Revert, mentre que el Manresa també ha fet el seu primer canvi amb David Momoh per Bamta. Els visitants han començat a intensificar la seva pressió ofensiva amb xuts d'Àlex Iglesias i Aleix que no han trobat porteria.
Moha obre el marcador amb un golàs
El matx s'ha trencat definitivament al minut 64 quan Moha ha marcat amb un xut des de la frontal que ha entrat amb rosca per tot l'escaire, posant el 0-1 al marcador. Satoca ha respost poc després amb una bona intervenció davant un xut potent d'Aleix, però el porter local no ha pogut evitar que el Manresa sentenciés el duel.
David Momoh sentencia el partit
Al minut 71, David Momoh ha culminat una jugada dins l'àrea petita amb una rematada que Satoca no ha pogut aturar, establint el 0-2 definitiu. El tècnic lleidatà, Jordi Cortés, ha intentat reaccionar amb l'entrada de Luís Silva i Franco Magno al minut 70, i posteriorment amb Jordi Puig al 76, però els locals no han aconseguit inquietar la porteria rival. Pau Russo i Jordi Puig ho han intentat amb xuts des de la frontal als minuts finals, però sense encert. El Manresa ha gestionat l'avantatge fins al xiulet final amb més canvis que han permès donar minuts a Victor, Buenavida, Marc Escudero i Marc Pont. Primera derrota del Lleida a casa després de set partits imbatut, l'equip seguirà en zona de descens.