Lleida serà la seu de la Final Four de la WS Europe Cup d'hoquei patins per 4a vegada
La World Skate ha escollit la ciutat per ser la que aculli les semifinals, al 18 d'abril, i la final el diumenge 19 d'abril
Lleida acollirà per 4a vegada la Final Four WS Europe Cup el cap de setmana del 18 i 19 d'abril. Aquesta rebuda per la competició és gràcies al Pons Lleida, que estarà per 7a vegada en una Final Four de la Europe Cup.
El club d'hoquei de Lleida acumula 3 títols de Europe Cup
El Pons Lleida ha participat en totes les Finals Fours dels darrers 8 anys en excepció de la del 2024, quan competien en Champions. Van guanyar la CERS del 2018, la del 2019 i la del 2021 i si acaba a la final del diumenge 19, seria el primer equip a ser l'únic que acumula 4 títols.
L'equip lleidatà va aconseguir passar a semifinals amb la victòria del 24 de gener a Portugal (2-4), a la tornada van aconseguir un empat 3-3.
El Pons Lleida i el Calafell seran els únics catalans de la Final Four
De cara a les semifinals del 18 d'abril, que es jugarà la primera a les 18:30, Pons Lleida contra els italians del club Monza; i la segona a les 20:30, del Calafell contra els portuguesos de Joventude de Pacense. La final serà l'endemà a les cinc de la tarda a l'11 de setembre de Lleida.