Carme Casals Morreres

Ens ha deixat el dia 11 d’abril del 2025 a l’edat de 76 anys.

Els que t’estimem: marit, Secundino Ramos; fills, Mireia i Carlos; germana, Teresa i Josep; gendre, Alfons; netes, Aina i Xènia; neboda, Laia i Max i família tota.

Així com les raons socials Grup La Mina i Escola de Música L’Intèrpret us agraïm les mostres d’estima i de condolença rebudes i us preguem que la tingueu present en el vostre record.

El funeral tindrà lloc el dissabte 12 d’abril, a les 17 hores, a l’església de Sant Llorenç de Soses.

( D. M. : Funerària i tanatori de Soses. Soses, 12 d’abril del 2025 )