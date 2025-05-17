Maria Tarroja Tufet
VÍDUA DE JOSÉ HORTET MARTÍNEZ
Ha mort cristianament el 15 de maig del 2025 als 89 anys.
Els seus fills Josep Maria, Sebastià, Ester i Cristina; fills polítics Inma i Bart; netes Maria, Blau, Mireia, Sofia i Clàudia; germans, Montserrat, Francisco (†) i Josep (†), cunyats, nebots, cosins, família tota i amics preguen una oració per a l’etern descans de la seva ànima.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui a les 09.30 hores a l’església parroquial de Sant Antoni Maria Claret.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 4. Lleida, 17 de maig del 2025 )